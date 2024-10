Was wäre eine Pfarre ohne einen guten Tropfen Messwein? In Friedlach kümmert sich der ehrenamtliche Diakon Michael Alois Wedenig höchstpersönlich darum. Die Sorte Souvignier Gris wird am Hang vor der Kirche angebaut und im Keller des Pfarrhofes gekeltert. „Das Grundstück, das der Pfarre gehört, war vom Götterbaum überwuchert. Es musste kultiviert werden, und jetzt bauen hier schon einige Wein an – es ist sogar noch Platz für andere, wenn jemand möchte“, sagt Wedenig. „Dabei setzen wir aber auf pilzresistente Sorten, denn auch im Weinbau ist die Veränderung des Klimas deutlich spürbar“, erzählt er aus der Praxis. Der 62-Jährige, der im Jahr 1962 geboren wurde, schmunzelt über diese Zahlenkombination. „Es ist eine nette Übereinstimmung, die mich immer wieder zum Lächeln bringt und dieses Jahr für mich besonders macht”, sagt er.