Zwei Geistliche, der eine 42 Jahre, der andere 41 Jahre alt, beide begannen am vergangenen Wochenende ihre Dienste in Feldkirchen, der eine evangelisch, der andere katholisch. Die Rede ist von Max Reisinger (42) und Dieudonné Mavudila-Bunda (41). Die beiden Pfarrer wurden am vergangenen Wochenende in ihre Ämter eingeführt. Mavudila-Bunda folgt Stadtpfarrer Wolfgang Gracher nach, Reisinger folgt auf Martin Müller.