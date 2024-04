Als im Februar bekannt wurde, dass Bruder Wolfgang Gracher Feldkirchen verlässt, war das ein Schock für viele in den acht Pfarren, die der Feldkirchner Stadtpfarrer betreut. Derzeit kursieren viele Gerüchte über seine Nachfolge und diese werden immer lauter. Ein Name, der dabei schon oft gefallen ist Dieudonné Mavudila-Bunda.

Dieudonné Mavudila-Bunda ist kein unbekannter in Mittelkärnten. Er war jahrelang Kaplan in Feldkirchen und betreute zwischenzeitlich die Pfarren Klein St. Paul, Kirchberg und Wieting. Seit 2021 ist er in Preitenegg tätig und wurde der Nachfolger von Eugeniusz Subocz, der in einem Pfarrbrief, in dem der Sinn der Corona-Impfung angezweifelt wurde, für Aufsehen sorgte.

Dieudonne Mavudila Bunda war vier Jahre lang Kaplan in Feldkirchen © Kk/diözese/gert Eggenberger

Die „Rückkehr“ von Mavudila-Bunda nach Feldkirchen wird von der Diözese nicht offiziell bestätigt, aber auch nicht dementiert: „Wir kommentieren generell keine Gerüchte. Ja, es laufen Gespräche, die grundsätzlich die Nachfolge von Wolfgang Gracher betreffen. Es liegen uns aber noch keine offiziellen Beschlüsse von den zuständigen Gremien vor. Wir werden den Nachfolger von Wolfgang Gracher noch vor dem Sommer bekannt geben“, betont der Leiter der Pressestelle, Matthias Kapeller.

Und auch Provisor Dieudonné Mavudila-Bunda hält sich bedeckt: „Offizielles Schreiben habe ich noch keines erhalten. Ich war vier Jahre in Feldkirchen tätig und kann überall arbeiten, wo mich der Bischof hinschickt.“