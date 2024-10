„Meine Mama hat immer gesagt, ich sei zu laut“, lacht Robert Wurzer. Der neue Pfarrer von St. Urban bei Feldkirchen, St. Gandolf, Friedlach und Liemberg findet aber genau diese Eigenschaft als Pfarrer ganz brauchbar, wenn man ihn auch in der Kirche hören sollte. Dabei kommt der 47-Jährige, der aus Lendorf bei Spittal an der Drau stammt, aber alles andere als autoritär oder elitär rüber. Im Gegenteil, er lebt Bescheidenheit und das Gemeinschaftliche, das für ihn der Kern des Christentums und der Kirche ist. „In meiner vorherigen Pfarre war ich auch nicht der Herr Pfarrer, sondern schlichtweg Robert“, erzählt er begeistert. Das hat auch sein Diakon Michael Alois Wedenig gleich in einer der ersten Messen gemerkt: Als der Herr Pfarrer den großen Pfarrer-Stuhl verschmähte und sich mitsamt Talar und Messgewand in die enge Kirchenbank „quetschte“. “Das hat ihn, glaub ich, vor den Kopf gestoßen”, sagt Wurzer, den der “Ruf” in jungen Jahren beim Bundesheer ereilt hat.