„Es gibt einen Fachkräftemangel, da müssen wir ansetzen. Es fehlen aber nicht nur Fachkräfte, es fehlt teilweise einfach an Mitarbeitern“, sagt die Feldkirchner Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau Eva Hoffmann. Hier seien Unternehmer und Kammer gefordert, Vorkehrungen zu treffen. „Teilweise funktioniert das mit unserem Lehrlingscasting schon sehr gut“, so Hoffmann, die in ihrem Hotel am Ossiacher See in der Hochsaison selbst 24 Mitarbeiter beschäftigt.

Und dieses Lehrlingscasting steht jetzt wieder bevor. Und zwar am 4. Dezember in der Volksschule in Glanegg im Glantal für die Bezirke St. Veit und Feldkirchen. Bis dahin ist noch etwas Zeit, aber die Wirtschaftskammer sucht jetzt bereits Lehrbetriebe, die bei diesem Casting dabei sein wollen. „Als Lehrbetrieb hat man die Möglichkeit, Bewerbungsgespräche mit Jugendlichen zu führen und um potenzielle Lehrlinge zu werben. Diese Chance sollte genutzt werden, um Schnuppertermine mit interessierten Jugendlichen zu vereinbaren“, erklären Hoffmann und Ideengeber Klaus Kert, Geschäftsstellenleiter der Wirtschaftskammer Feldkirchen.

In Zeiten des Fachkräftemangels sei es wichtig, junge Leute für Lehrberufe zu begeistern. Das Lehrlingscasting der Wirtschaftskammer Kärnten bringe Lehrlinge und Betriebe zusammen. Jeder Betrieb hat seinen eigenen Platz mit einem Tisch und vier Sesseln. „Unternehmen können Fotos, Folder, einen Laptop oder Anschauungsmaterial mitbringen – je greifbarer, desto besser. Die Jugendlichen werden von ihren Schulen, darunter Polytechnische Schulen, Mittelschulen und HLW auf das Casting vorbereitet.“

Betriebe, die Interesse daran haben, sich möglichen Lehrlingen vorzustellen, können sich ab sofort unter diesem Link anmelden.