Groß ist er, der St. Veiter Wiesenmarkt. Und für die Kleinen hat er viel zu bieten. Schausteller versprechen mit ihren insgesamt 37 Vergnügungsgeräten Kindern und Jugendlichen Spaß, Unterhaltung und Nervenkitzel. Vor allem am Dienstag, am Kindernachmittag. Da können sich Kinder und Jugendliche etwas preiswerter vergnügen. Grund genug für Sophia Weitensfelder (7) aus Althofen, für die Kleine Zeitung in die Rolle der Sonderreporterin zu schlüpfen. Wie cool sind die Fahrgeräte? Wird mir schlecht?