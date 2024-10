Trübe Aussichten im wahrsten Sinne des Wortes gibt es für die nächsten Tage am St. Veiter Wiesenmarkt. „Heute gibt es noch ein paar Sonnenstunden, aber morgen, Mittwoch, bekommen wir es mit einem Tief zu tun. Der Vormittag könnte noch trocken bleiben, aber ab Mittag breiten sich die Schauer auf ganz Kärnten aus. In der Nacht auf Donnerstag können sogar 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen“ erklärt Meteorologe Michele Salmi von der Unwetterwarnzentrale.

Rückblick auf das Feuerwerk im Vorjahr:

Leider zieht sich die trübe Vorhersage auch über den Mittwoch hinaus. Zudem soll es abkühlen. „Der Donnerstag und der Freitag verlaufen trüb und nass. Bei den Temperaturen bewegen wir uns um die zehn Grad. Man muss an beiden Tagen immer wieder mit leichten Regenschauern rechnen.“

Marktreferentin Silvia Radaelli © Weichselbraun Helmuth

Was heißt das für das große Wiesenmarkt-Feuerwerk, das traditionell am Mittwochabend die Massen anlockt? „Es hat bereits am Dienstagmorgen eine Besprechung mit der Feuerwerksfirma Liebenwein gegeben. Für Mittwoch schaut es nicht wirklich gut aus. Aber wir wollen alle Möglichkeiten ausnutzen, uns noch einmal ganz genau mit den Vorhersagen auseinandersetzen und werden uns am Mittwochvormittag endgültig entscheiden“, erklärt St. Veits Vizebürgermeisterin und Wiesenmarktreferentin Silvia Radaelli. Als Ersatztermin für den Mittwoch gilt der Donnerstag. Und wenn auch da kein Feuerwerk möglich ist? „Auch bei dieser Entscheidung werden wir zuwarten, um möglichst genaue Prognosen zu erhalten. Wenn es auch am Donnerstagabend regnet, dann gibt es kein Feuerwerk“, sagt Radaelli. Denn für das Abschießen ist eine behördliche Genehmigung notwendig, die gibt es nur für Mittwoch und Donnerstag. Das habe vor allem sicherheitstechnische Gründe.

Aber: Das Wochenende wird schön!

Die absolut gute Nachricht zum Schluss: Zum Wochenende hin wird es wieder trocken und schön! „Am Samstag legt der Nordföhn zu und es wird trocken. Die Wolken lockern auf. Die Temperaturen steigen auf zwölf bis 14 Grad. Und am Sonntag wird es sehr sonnig und da können wir sogar Temperaturen über 15 Grad erreichen.“ Einem perfekten zweiten Wiesenmarkt-Wochenende steht also wetterbedingt nichts mehr im Wege.