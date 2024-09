Die Wetter-Prognosen waren in den vergangenen Tagen noch ziemlich unsicher. „Und das sind sie leider auch heute noch. Doch es sieht so aus, dass es während des Eröffnungsumzuges vom St. Veiter Wiesenmarkt noch trocken bleibt. Im Laufe des Vormittags streift eine Kaltfront mit Regenschauern Kärnten. Das wird in St. Veit gegen die Mittagszeit und am Nachmittag sein. Die Schauer sind in Oberkärnten am stärksten und schwächen dann im Laufe des Tages ab“, erklärt Meteorologe Andreas Monsberger von der „GeoSphere Austria“. Der Regenschirm sollte also unbedingt auf den Wiesenmarkt mitgenommen werden. „Bis zum Abend werden die Schauer tendenziell schwächer und dann sollte es in St. Veit wieder trocken sein. Aber natürlich ist hier noch eine kleine Unsicherheit dabei, wie kräftig die Schauer in St. Veit wirklich werden, können wir noch nicht sagen“, betont Mansberger.

Doch nicht nur in St. Veit wird es am Samstag regnen. „Es zieht eine Front durch Oberkärnten. Einige Regenschauer können auch kräftiger ausfallen. Im Laufe des Vormittags verlagert sich die Front in den Osten. Meistens trocken sollte es in Unterkärnten bleiben“, erklärt Mansberger. Vor allem im Klagenfurter Becken und im Lavanttal könnte der Regen – aber stark abgeschwächt – durchziehen, gebietsweise bleibt es nach Nordosten hin sogar trocken. „Durch den Regen wird es eher kühl. Die Temperaturen erreichen maximal 13 bis 17 Grad. Nach dem Wochenende wird es milder.“ In Osttirol bleibt es mit Tauernwind ganztags freundlicher und trocken.

Der Sonntag mach aber dafür seinem Namen alle Ehre – und das in ganz Kärnten „Es kann sein, dass es in der Früh noch einige Nebelfelder gibt, die lösen sich aber rasch auf und es wird den ganzen Tag sonnig und trocken. Die Temperaturen erreichen hier Höchstwerte um die 16 Grad. Beste Voraussetzungen für den Wiesenmarkt“, verrät Mansberger.