Luftige Dirndl und kurze Lederhose, oder doch lieber eine Jacke und einen Regenschirm zum Wiesenmarkt mitnehmen? Diese Frage lässt sich mit einer Vorschau auf das Wetter am kommenden Samstag, 28. September, beantworten. Martin Ortner von der „GeoSphere Austria“ wagt eine Prognose für den Eröffnungstag

Wechselhafter Samstag

Am Eröffnungstag sollten die Wiesengäste laut dem Meteorologen auf jeden Fall einen Regenschirm mitnehmen. „Es ist derzeit noch recht unsicher und schwierig, eine sichere Prognose abzugeben. Aber derzeit sieht es so aus, dass wir uns am Randbereich eines Tiefs befinden und eine Kaltfront durchziehen wird.“ Somit gibt es am Vormittag und beim Eröffnungsumzug eher trübes Wetter. „Es könnten leichte Regenschauer durchziehen.“

Doch nach dem Regen folgt Sonnenschein. „Zum späteren Zeitpunkt am Nachmittag könnte es auflockern. Mit dem Nordwind zum Abend hin ist trockenes Wetter möglich“, verrät Ortner. Bei den Temperaturen gibt es Höchstwerte um die 16 Grad. „Man muss aber dazusagen, dass sich die Wetterverhältnisse noch ändern können. Wir wissen derzeit noch nicht, wann das Tief durchzieht und wann genau es abzieht.“

Sonniger Sonntag

Auf der Website von „GeoSphere Austria“ gibt es auch schon eine Prognose für Sonntag „Am Sonntag setzt sich mit kühlem Nordwind zeitweise sonniges und freundliches Wetter durch. Mit Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad ist es kühler als zuletzt“, ist zu erfahren.