Was war das für eine fulminante Eröffnung des 661. St. Veiter Wiesenmarktes am Samstag. Rund 1800 Mitwirkende gestalteten den großen Eröffnungsumzug, tausende Zuseher entlang den Straßen und Plätzen applaudierten. Erst am Nachmittag setzte leichter Regen ein, das tat der Stimmung am Rennbahngelände allerdings keinen Abbruch.

Fotorückblick auf die Eröffnung am Samstag:

Was am Sonntag, 29. September, passiert

Ein Überblick, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Der Vergnügungspark und die Gastronomie öffnen ihre Pforten heute ab 10 Uhr und haben bis 1 Uhr geöffnet.

Das Wetter

Fassen wir es kurz: Am Samstagnachmittag gab es noch leichten Regen, doch am Sonntag, 29. September, sollte laut Meteorologen die Sonne scheinen. Und zwar den ganzen Tag über. In den Morgenstunden ist noch mit Nebelfeldern zu rechnen.