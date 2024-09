Was war das für ein fulminanter Beginn des 661. St. Veiter Wiesenmarktes am Samstag. Der Sonntag war ein wahrer Sonnentag, der Ansturm auf die Wiesn war enorm. Auch am Abend gab es kaum ein Durchkommen. Etwas gemütlicher verlief der Montag - aber auch bei durchwegs strahlendem Sonnenschein.

Fotorückblick auf die Eröffnung:

Was am Dienstag, dem 1. Oktober, passiert

Ein Überblick, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Der Vergnügungspark und die Gastronomie öffnen ihre Pforten heute ab 10 Uhr und haben bis 1 Uhr geöffnet.

Der Krämermarkt rund um das Wiesengelände hat von 7 bis 19 Uhr seine Tore geöffnet. Dann ist aber kurz Schluss, die Krämer verabschieden sich und kehren erst vom 5. bis 7. Oktober zurück.

Die Kleintierschau mit Streichelzoo hat ab Dienstag nicht mehr geöffnet!

Die Wirtschaftsschau in der Blumenhalle findet von 10 bis 18 Uhr statt.

Der Flohmarkt ist von 8 bis 18 Uhr besuchbar.

ist von 8 bis 18 Uhr besuchbar. Familien und Seniorentag: Einen Fixtermin des Familientages findet man im Vergnügungspark mit ganztägig (bis ca. 18 Uhr) ermäßigten Fahrpreisen in der „Kinderstraße“. Die Stadtgemeinde St. Veit lädt ihre Seniorinnen und Senioren ab 14 Uhr zu einem bunten Unterhaltungsprogramm in die St. Veiter Festhalle.

Kulinarik: Auf Taupes Genusswiesn ist am Dienstag Tom Soete mit seinen berühmten belgischen Muscheln zu Gast.

Alternative Wiesn: Plossom Pile & Steamboat Racers spielen von 18 bis 23 auf der Alternativen Wiesn auf.

Das Wetter

Fassen wir es kurz: Am Dienstag soll es trocken bleiben. Ja, in der Früh gibt es noch Hochnebelfelder, doch auch die Sonne wird zu sehen sein. Die Temperaturen erreichen rund 17 Grad.