Mit einem zweistufigen Architektenwettbewerb will man die Kanaltalersiedlung in St. Veit neu gestalten. Die Siedlung wurde in den 1940er Jahren errichtet und hat historischen Wert. „Es gab einen zweistufigen Wettbewerb laut Bundesvergabeordnung, EU-weit offen“, sagt der St. Veiter Architekt Andreas Jaklin über den Ablauf des Architektenwettbewerbes. Jaklin begleitet das Prozedere als sogenannter „Verfahrensbegleiter“ für die Stadt St. Veit.

„Die erste Stufe des Wettbewerbes war das Eingangstor für die Gestaltung von vier Häusern in der Grillparzerstraße.“ Die Straße führt nahe dem Bahnhof von der ihre Einmündung in die Bahnhofstraße bis zur Leopold-Polanz-Straße. Es ging um die städtebaulichen Belange für die Gestaltung, die zweite Stufe sah detailliertere bauliche und architektonische Gestaltung vor. Mehr als 20 Architekturbüros reichten die Pläne ein, fünf schafften es in die zweite Stufe.

Das Grazer Architekturbüro „pluspunkt Architektur“ gewann die zweite Stufe und damit den Bewerb. „Beplant“ wurde jetzt einmal der Bereich Grillparzerstraße. Jaklin: „Die Gebäude stehen dort schon jahrelang leer.“ 20 Wohnungen in der Größe von 55 bis 88 Quadratmeter gibt es dort, 40 Wohnungen sollen entstehen.

Der Rest der Siedlung werde von der Stadt noch laufend instand gehalten. Die Entwicklung dieses Bereiches sei noch nicht Thema, das werde noch Jahre dauern, so Jaklin. Insgesamt ist das Gebiet der Kanaltalersiedlung etwa vier Hektar groß. Es erstreckt sich vom Bahnhof St. Veit bis zum Kreisverkehr bei der OMV-Tankstelle.

Andreas Jaklin hat sein Architekturbüro in St. Veit und begleitet das Projekt © Schaflechner/KK

Schritt für Schritt soll das gesamte Siedlungsgebiet neu gestaltet werden, ein Projekt, das über Jahre gehen wird und ein Zukunftsthema ist. Und das ein sehr bedeutendes, wie Jaklin betont. „Die Stadt überlegt sich sehr gut, was man daraus machen wird. Das Siedlungsgebiet hat trotz oder gerade wegen seines Alters Stärken, die aktuell gut in die Zeit passen. Beispielsweise hat jedes Haus einen Garten.“ Die Gärten wurden von den damaligen Erbauern als Nutzgarten gedacht.

Preisgericht traf Entscheidung

Laut Jury – die fachlich korrekte Bezeichnung ist Preisgericht – zeichnet sich das siegreiche Grazer Projekt unter anderem durch das Prinzip der Schwammstadt und der Differenzierung von Platzräumen aus, sowie Gartenbereichen. „Damit wird eine interessante Vielfalt geboten. Ein befestigter Platzrand entlang der Fassaden umgibt die Platzmitte und bietet Aufenthaltsqualität.“ Mit einem Marktplatz in wassergebundener Decke samt Pflanzeninseln mit Baumgruppen und Möblierung würden ebenso interessante Akzente geschaffen.

Mahnung für leistbare Wohnungen

Man mahnt aber auch zusätzliche Baumreihen für mehr Schatten ein. Oder empfiehlt, „sich an den Tugenden der einfachen Kanaltalersiedlungen zu orientieren, um einen zeitgemäßen, leistbaren, gemeinnützigen Wohnbau zu ermöglichen.“ Ebenso das Projekt so weiterzuentwickeln, dass es „im Sinne der Juryempfehlungen und den Bedürfnissen des Auslobers (Anm. die Stadt St. Veit) weiterentwickelt wird, um den Rahmenbedingungen der Kärntner Wohnbauförderung zu entsprechen.“

Kritik

Die Entscheidung der Jury für das Siegerprojekt wird nun aber seitens jenes Architekturbüros aus Wien kritisiert, das in der ersten Phase gewann: als zu wenig nachhaltig. So werden alle betroffenen Häuser der ersten Bauphase auf dem Baufeld Eins abgerissen. Außerdem sei man unter anderem beim Mobilitätsangebot zu wenig nachhaltig. Die Vorgaben des Siegerprojektes aus der ersten Stufe seien damit nicht weiter verfolgt worden. „Die Nachhaltigkeit ist futsch.“ Es fehle zum Beispiel ein alternatives Mobilitätsangebot.

So fügt das Siegerprojekt die neuen Häuser in das Umfeld ein © Pluspunkt Architektur

Lage und Anordnung der Bauten i © Pluspunkt Architektur

„Jury hat es sich nicht leicht gemacht“

Jaklin weist die Vorwürfe zurück. Beispielsweise damit, dass auch das Siegerprojekt der ersten Stufe, nur zwei Häuser stehen lasse. Die Jury habe aus mehreren Gründen ein anderes Projekt bevorzugt, etwa aus baulichen Gründe. So sei unter anderem beim Siegerprojekt der ersten Stufe in der zweiten Stufe die Tiefgarage unter Kellerniveau geplant gewesen. Baulich sei das schwierig und kompliziert. Das Wiener Architekturbüro habe in der ersten Stufe gute Ansätze und gute Ideen gehabt. Aber in der zweiten Stufe haben sich die anderen Projekte besser entwickelt.“

Nur ein einziges Projekt ging vom Totalabbruch der Häuser aus. Das sei sehr negativ ausgefallen, mit der Konsequenz, „dass nichts daraus wurde.“ Ein Projekt mit Vollerhaltung der Häuser kam auf den vierten Platz in der zweiten Stufe. „Vollerhaltung war also nie ausgeschlossen“

Martin Kulmer sieht die Kanaltalersiedlung als s ssaasasx as xs © KLZ / Gert Köstinger

Die Jury habe es sich auch nicht leicht gemacht. „Das erkennt man daran, dass es keinen einstimmigen Beschluss gegeben hat.“ Und: Die Jury sei außerordentlich gut besetzt gewesen, was die Qualität der Mitglieder angehe, mit äußerst renommierten Architekten und Architektinnen. Die weitere Vorgehensweise: „Mit dem Siegerprojekt werden gerade Gespräche über die Beauftragung geführt.“

Der St.Veiter Bürgermeister betont den Wohnungsbedarf in der Stadt: „Derzeit gibt es in der Stadt St. Veit etwa 450 Wohnungsansuchen.“ Über die Kanaltalersiedlung sagt er: Das Ziel sei es, das Quartier weiterzuentwickeln und die Lebensqualität für die Bewohner zu erhöhen. „Die zentrale Lage, Terrassen und Balkone werden eine ausgezeichnete Wohnqualität bieten, und Tiefgaragen werden die Parkplatzsituation in der Siedlung verbessern.“