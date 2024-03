Zuwachs für die „meine heimat“-Siedlung in der Höpfnerstraße in Althofen: Die Mieterinnen und Mieter von zwölf neuen Wohnungen erhielten die Schlüssel zu ihrem neuen Zuhause. Wohnbaureferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig gratulierte den Bewohnerinnen und Bewohnern und versicherte ihnen, dass das System der Kärntner Wohnbauförderung Mietsteigerungen, wie es sie zuletzt am Privatsektor gegeben hat, verlässlich verhindert. „Wohnungen müssen leistbar sein und bleiben. Daher finanziert das Land Kärnten 80 Prozent der Baukosten im gemeinnützigen Wohnbau über Darlehen mit einer Fixverzinsung von nur 0,5 Prozent. Das schützt die Mieterinnen und Mieter vor Zinsschwankungen und stellt eine kontinuierliche Mietenentwicklung sicher“, so Schaunig.



Die neue Wohnanlage bietet einen Mix an kleineren und größeren Wohnungen. Einkaufsmöglichkeiten, Schule, Arzt, Gemeindeamt und öffentliche Verkehrsmittel sind fußläufig erreichbar. „Ein tolles Angebot für junge Paare, ältere Personen und Familien“, sagte die Wohnbaureferentin. Helmut Kusternik, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von ‚meine heimat‘ unterstrich, dass „der heutige Tag ein Freudentag für Mieterinnen und Mieter, Stadtgemeinde Althofen und ‚meine heimat‘ ist: Durch die Fördermittel des Landes ist für die hochwertigen Wohnungen ein günstiger Mietzins sichergestellt.“

„Nicht selbstverständlich“

Bürgermeister Walter Zemrosser betonte: „Es ist erfreulich zu sehen, wie sich die Stadtgemeinde Althofen entwickelt. Zwölf neue Wohnungen in Bestlage und zu diesen Konditionen sind nicht selbstverständlich. Die Zusammenarbeit zwischen gemeinnützigem Wohnbauträger, Land und Stadtgemeinde funktioniert ausgezeichnet und macht solche Projekte erst möglich.“



Die mit Mitteln der Kärntner Wohnbauförderung errichtete Wohnanlage entstand in weniger als zwei Jahren Bauzeit. Die Wohnungen sind zwischen 56 und 77 Quadratmeter groß, barrierefrei, modern ausgestattet und verfügen über Balkon oder Terrasse. Von der Kelag wurde eine Photovoltaikanlage errichtet, welche die Mieterinnen und Mieter mit günstigem Strom versorgt. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug rund 2,64 Millionen Euro.