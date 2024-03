Am Ostertisch in Kärnten darf ein Reindling nicht fehlen. Aber das süße Traditionsgebäck herzustellen, ist gar nicht so einfach. Deshalb veranstaltet die Stadtgemeinde Althofen einen Reindlingswettbewerb: Die selbst gebackenen Reindlinge werden von einer siebenköpfigen Jury bewertet und die besten drei werden prämiert, Pokale und Althofener Taler warten als Belohnung. Jede und jeder Teilnehmende erhält außerdem ein Präsent.

Die Reindlinge sind von 13.30 Uhr bis 14 Uhr beim Althofener Ostermarkt im Stadtpark abzugeben, danach tagt die Jury. Im Anschluss an die Prämierung werden die Reindlinge natürlich auch von den Gästen am Ostermarkt verkostet.

Von 12 bis 21 Uhr sorgen am Samstag, dem 23. März, auch Kunsthandwerker, Wirte und Vereine für Osterstimmung. Musikalisch umrahmen werden den Markt am Abend Peter und Julia Prammerdorfer alias „The Silvertones“.