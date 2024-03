Thomas Ferjan aus Friesach hat vor Kurzem „Tommy‘s Restaurant“ in Althofen eröffnet. Pizza, Burger und Spareribs stehen auf der Speisekarte. Der Gastronomiebetrieb befindet sich in der Kreuzstraße und verfügt über 30 Sitzplätze. Der Innenhof mit einem Kastanienbaum wurde wiederbelebt und bietet in der warmen Jahreszeit weiterhin Platz für 30 Gäste. Geöffnet hat „Tommy‘s Restaurant“ von Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr. Küche gibt es bis 21 Uhr.

Die Preisspanne der Pizzen reicht von 9,40 Euro für eine Marinara bis hin zu 14,90 Euro für eine Pizza Parma. Der Pizzateig bei Ferjan rastet 30 Stunden, bevor er verarbeitet wird. Ebenso ist es dem Gastronomen wichtig, dass das verwendete Fleisch aus der Region stammt. Ferjan presst die Burger-Patties selbst. Die Preise liegen zwischen 12,50 Euro (Crunchy Chicken Burger) und 15,90 Euro (Chili Cheese Burger).

Die Ripperl, die Ferjan zubereitet, garen im Smoker und entfalten dadurch ihr Aroma. Ebenso werden sie auch mit verschiedenen Marinaden wie Honig-Knoblauch oder auf asiatische Art verfeinert. Die verschiedenen Spareribs-Arten gibt es um 18,90 Euro in Althofen.