Während einer Skikurswoche Anfang März in Heiligenblut erkrankten Schüler der zweiten Klassen der Neuen Mittelschule Althofen an schweren Durchfällen, Erbrechen sowie Fieber. Einige Kinder mussten den Skikurs verfrüht abbrechen und wurden von den Eltern abgeholt, andere erkrankten nach der Rückkehr zuhause. Die Schule informierte daraufhin die Bildungsdirektion, die zuständigen Gesundheitsbehörden in den Bezirken St. Veit und Spittal wurden tätig.