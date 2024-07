Das schon sehr marode Strandbad Längsee wurde mit einer Generalsanierung in Summe von 1, 7 Millionen Euro umgebaut. Im März startete man die Bauarbeiten mit einem ehrgeizigen Ziel, das Bad Ende Juni zu öffnen. „Dies sei normalerweise bei der Investitionssumme, die verbaut wurde, nicht möglich“, sagt Helmut Rainer-Marinello, Architekt, in der Geschäftsführung von „Kollitsch Architektur&Technik“ tätig und verantwortlich für Planung und Durchführung der Sanierung, im Nachhinein. „Denn wenn man die Investitionssumme in Mannstunden umrechnet, dann hätten wir bis Ende August, September gebraucht.“

Helmut Rainer-Marinello leitet die Baustelle am See © KLZ

Mit einem äußerst dicht gedrängten Bauzeitenplan – mit diesem wird die Abfolge der Arbeiten aller Gewerke auf einer Baustelle eingeteilt – schaffte man es doch. „Es ist ein Wahnsinn, dass alles so gut abgelaufen ist, die Arbeiter sind sich gegenseitig auf die Füße gestiegen“ so Marinello. Zusätzlich kam das miese Wetter dazu. „Wir hatten 30 Prozent Regentage.“ Hierbei ist dann die Gefahr, dass Bagger und anderes schweres Gerät nicht einsetzbar ist, weil der Untergrund zu weich ist. Man brachte den Bau trotzdem so weit durch, dass das Bad für Badegäste ab Mitte Juni benutzbar war. „Jetzt haben wir auch schon den neuen Haupteingang“, sagt Bürgermeister Wolfgang Grilz (FPÖ). Der Trakt mit den Sanitäranlagen ist ebenfalls fertig. Das Restaurant bekam an der Außenseite zur Straße hin eine neue Fassade. Auf der Seeseite blieb die Alte. Noch nicht fertig ist der Sprungturm, wie Bürgermeister Grilz informiert.

Das Bad in der Außenansicht © Architektur Und Technik Kollitsch Gruppe/KK

Was auch noch erledigt werden muss, ist die Sauna, eine Panoramasauna mit Seeblick soll entstehen. „Im Oktober möchten wir sie fertig haben“, so Grilz. Man hofft, dass die Lieferung pünktlich ist, die Sauna wird aus Fertigteilen zusammengesetzt. Grilz: „Momentan ist es mit Lieferzeiten nicht so einfach.“

Man feiert nun am Sonntag, 28. Juli die offizielle Eröffnung, um 9 Uhr beginnt die Feierlichkeit mit Musik, um 9.30 Uhr begrüßt der Bürgermeister die Gäste, und das Projekt wird durch Helmut Rainer-Marinello vorgestellt. Danach segnet Stiftspfarrer Christian Stromberger das Bad und es folgt ein Bieranstich.