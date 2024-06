Ein Facebook-Posting sorgt derzeit für Aufregung in der Gemeinde St. Georgen am Längsee. Nachdem Bürgermeister Wolfgang Grilz (FPÖ) über das soziale Netzwerk angekündigt hat, dass der Längseeparkplatz während der Europameisterschaft ab 17 Uhr kostenlos sein wird, meldet sich nun Vizebürgermeister Thomas Leitner (SPÖ) via Aussendung an die Kleine Zeitung zu Wort: „Auch ein Bürgermeister steht nicht über dem Gesetz und muss sich an die geltenden rechtlichen Spielregeln halten.“ Dies sei in diesem Fall einfach ignoriert worden, Grilz habe rechtswidrig gehandelt.

Das Posting, das für Spannung sorgt

Leitner bezieht sich dabei auf die Gemeinderatssitzung vom 29. November 2022, in der beschlossen wurde, dass Ausnahmen von der geltenden Parkordnung nur für das Backhendlfest, die Vollmondwanderung und den Wassersicherheitstag zulässig sind. Weitere Ausnahmen müsse der Gemeindevorstand mit Mehrheitsbeschluss beschließen. Grundsätzlich begrüße man die Tatsache sogar, dass die Gebühren abends nicht mehr gelten.

Grilz schießt zurück

Grilz verteidigt sich gegen die Vorwürfe. „Das hat mit dem Beschluss nichts zu tun, ich bin Geschäftsführer vom Bad und Peter Schratt (FPÖ-Vizebürgermeister, Anm.) ist Badreferent. Wir wollen die Wirte und die Bevölkerung damit unterstützen. Es ist nichts Tragisches.“ Manchmal müsse man etwas schnell umsetzen, „sonst wäre die halbe EM vorbei gewesen.“ Man habe versucht, Leitner diesbezüglich vorab zu kontaktieren, ihn aber nicht erreicht. „Wahlkampf ist eigentlich erst in zweieinhalb Jahren. Wenn er jetzt das Klima vergiften möchte, dann soll er das tun“, sagt Grilz.