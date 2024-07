Bei Bauarbeiten im Görtschitztal wurde am Donnerstag ein sogenannter Backbone – ein Hauptleitungskabel – der Glasfaserleitung versehentlich durchtrennt. Die gesamte Großregion hat derzeit Internetprobleme. „Von den insgesamt 12.000 Haushalten, die in Görtschitztal Glasfaser haben, sind leider 2000 betroffen“, erklärt Pressesprecherin Bernadette Glomser der Österreichischen Glasfaser Insfrastruktur Gesellschaft (ÖGIK).

Bei Arbeiten an einer Wasserleitung wurde das Hauptkabel getrennt. „Wir verstehen, wie ärgerlich das für die Haushalte und auch Menschen im Homeoffice und den anderen Internetnutzern ist. Unser Team vor Ort startet bald wieder mit der Zusammenschließung der Glasfaser. Wir arbeiten aber auf Hochtouren, um das Problem zu beheben und es ist leider wirklich nicht unsere Schuld“, erklärt Glomser.

Am späten Freitagnachmittag oder frühen Abend sollen die Probleme behoben sein. Betroffen sind Haushalte in folgenden Gemeinden: St. Georgen am Längsee, Brückl, Kappel am Krappfeld, Eberstein, Klein St. Paul, Guttaring, Althofen und Magdalensberg.