Sie ist eine von nur zwei Bürgermeisterinnen im Bezirk St. Veit. Gabriele Dörflinger (SPÖ) hat das Zepter in Klein St. Paul seit mittlerweile neun Jahren in der Hand. Auch in ihrer zweiten Amtszeit gab und gibt es wieder einiges zu tun. „Und es ist auch viel geschehen, vor allem im Bereich der Feuerwehren konnten wir viel umsetzen“, erzählt die Gemeindechefin. Das betrifft unter anderem die Renovierung des Gebäudes in Klein St. Paul, die Errichtung von Räumlichkeiten im Falle eines Blackouts sowie die Anschaffung von Notstromaggregaten.