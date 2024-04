„Ich hoffe einfach, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer für mich anrufen werden“, erklärt die Althofner Sängerin Donna Engel. Die 26-Jährige konnte bei der Castingshow „Die große Chance“ die Juroren überzeugen und wurde mit dem Herzbuzzer direkt in das Semifinale katapultiert. Am Freitag, 26. April, um 20.15 Uhr stellt sich Engel in der Liveshow dem Publikum. Zu sehen ist die Talentshow auf ORF 1.

„Derzeit laufen die Proben auf Hochtouren. Wir machen noch Soundchecks und Durchlaufproben im ORF-Zentrum. Am Montag hatte ich eine Kostümanprobe, Vocaltraining, Stagetraining und vieles mehr, sowas Cooles habe ich davor noch nie erlebt. Unser Gitarrist ist extra von Sizilien nach Österreich geflogen“, schwärmt die Althofnerin.

Mit ihrem Song „Meer“ kam sie ins Semifinale

Kostümproben, Vocaltraining, Stagetraining und vieles mehr stehen auf dem Tagesprogramm © Qiu Christine

Engel wird ihren eigenen Song „Verliebt in mich“ präsentieren. „Das war ja die Bedingung von Josh. Natürlich stellen wir uns dieser Aufgabe.“ Am Freitag wird dann entschieden, ob Engel weiterkommt. „Das kann entweder durch die Jury passieren, die dürfen einen Kandidaten weiterlassen, oder wenn ich hoffentlich genug Anrufe vom Publikum bekomme. Ich weiß, wie talentiert meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind, daher hat man die Qual der Wahl“, betont Engel.

Die Nervosität vor der Liveshow, ist natürlich vorhanden, aber „das schwankt so. Wenn ich daran denke, werde ich voll nervös und mein ganzer Körper fängt an zu kribbeln. Wenn ich mich ablenke, dann geht es. Ich habe von meinem Vocalcoach gelernt, jeder, der dazu tendiert, nervös zu werden, soll sich mit Routineübungen ablenken. Daher mache ich Atemübungen, singe jeden Tag den Song oder mache Hampelmänner“, erklärt die Althofnerin.

Gemeinsam mit den Bandkollegen Roberto Randazzo und Jacob Heidel freut sie sich auf das Finale © Qiu Christine

Am Donnerstag, 25. April, finden dann die Durchlaufproben statt. „Die komplette Show wird ein paar Mal durchgeübt, damit am Freitag alles reibungslos abläuft.“ Ab 20. 15 Uhr können dann die Daumen gedrückt werden.