Da war die Althofnerin Donna Engel sprachlos. Sie konnte gemeinsam mit den Musikern Jacob Heidel und Roberto Randazzo in der Castingshow „Die große Chance“ den österreichischen Musiker „Josh.“ überzeugen und es wurde am Freitagabend der „Herz-Buzzer“ für sie gedrückt. „Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Man träumt ja schon als Kind davon, dass man im Fernsehen auftritt und mit einem Goldregen überschüttet wird, wenn es dann passiert, kann man es kaum glauben“, lächelt die Kärntnerin. „Ich muss wirklich sagen, ich habe bei der Show so viele talentierte Menschen kennengelernt. Mir hat jeder leid getan, der nicht weitergekommen ist“, fügt sie an.

Nachdem sie „Schön genug“ von Lina Maley gesungen hatte, hat sich Sänger Josh. eigentlich einen Spaß erlaubt und fragte mit einem Augenzwinkern, warum die drei als Band keinen eigenen Song mitgebracht hätten, dem konnte Engel Konter geben und hat mit ihrem Song „Meer“ den Juror überzeugt. Der Schlag auf den Herz-Buzzer folgte, mit dem sie und die Band direkt in das Semifinale katapultiert wurde.

Am 26. April, wird die Liveshow auf ORF 1 ausgestrahlt. Jetzt wird natürlich intensiv geprobt. „Die faszinierende Geigerin und Sängerin Valerie Buchegger und die großartige, eigentlich klassische Konzertpianistin Ada Heinke, werden uns musikalisch begleiten. Wichtig ist, dass die Kostüme sitzen und die Proben gewinnbringend sind“, freut sich Engel auf ihren nächsten Auftritt.