Weitere fünf Acts schaffen den Sprung in die Semifinalshows! Bei der fünften Ausgabe von „Die große Chance – Let’s sing and dance“ stellten 25 Acts ihr Können unter Beweis. Die Jury – diesmal bestehend aus Chartsstürmer Josh, Choreografin Maria Angelini-Santner und ESC-Dritter Cesár Sampson – schickte fünf von ihnen in die nächste Runde: Mit dem „Herz-Buzzer“ direkt in die Live-Shows ging es für die Sängerin Emma (Cesár Sampson) aus dem Burgenland, die Sängerin Donna Engel (Josh) aus Kärnten und die Tanzgruppe Indeed Unique (Maria Angelini-Santner) aus Wien. Die zwei verbliebenen Semifinal-Plätze vergab die Jury an den Sänger James Park aus Wien und die Tanzgruppe Juniors Dance Academy aus Wien, die am Ende der Sendung ins Semifinale aufstiegen.

Ab 26. April (Start der Live-Shows) kann auch endlich das TV-Publikum mitstimmen. Hätte ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger die Zuschauer früher bei diesem Talenteformat eingebunden, wäre wohl auch die Quote besser. Denn zuletzt (6. April) wurde nicht einmal mehr die 300.000-Seher-Marke erreicht (bei nur 13 Prozent Marktanteil).