Nach langem Warten und Bangen um das Wetter ist es nun so weit: Die Eislaufsaison am Längsee ist offiziell eröffnet. Das gibt der Eislaufverein Wörthersee auf Facebook bekannt. „Wir haben eine sehr gute Eisqualität. Es handelt sich um ein Kerneis, das sich vor ein paar Plusgraden nicht fürchten muss“, erklärt der Obmann des Eislaufvereins Wörthersee, René Riepan.

Nichtsdestotrotz müsse man weiterhin von Tag zu Tag beobachten, wie sich das Wetter entwickelt. „Es soll in den nächsten Tagen wieder vermehrt wärmer werden, deshalb müssen wir kurzfristig und flexibel agieren“, betont Riepan. Er empfiehlt allen Eislaufbegeisterten, sich in nächster Zeit auf der Homepage zu informieren, ob der See zu der Zeit, an der man sich die Kufen an die Füße schnallen möchte, auch wirklich freigegeben ist.