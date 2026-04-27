Die Lienz Rose erfreut sich bereits seit über 15 Jahren großer Beliebtheit. Rechtzeitig zum Muttertag und zum Beginn der Gartensaison ist sie wieder in den Lienzer Gärtnereien und Blumenfachgeschäften eingetroffen. Als Teil des Stadtwappens begleitet die fünfblättrige Rose die Lienzer bereits seit Jahrhunderten. Sie ist Ausdruck von Recht und Freiheit und Zeichen der historischen Verbindung zwischen dem Bürgertum der Stadt und der Görzer Herrschaft. Die Lienz Rose ist eine öfter blühende Bodendeckerrose mit starkem Flor und einer Wuchshöhe von 60 bis 80 Zentimetern. Das Besondere ist das mittelgrüne, glänzende Blatt, der dekorative Hagebuttenansatz und die Robustheit der Sonderzüchtung.

Mittlerweile schmückt die Rose städtischen Parkanlagen, Innenstadtstraßen, Terrassen und Balkone. Bei guter Pflege gedeiht sie an sonnigen bis halbschattigen Standorten und erfreut Rosenfreunde nach dem Sommerrückschnitt mit einem reichhaltigen und satten Folgeflor.