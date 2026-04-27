Für ausgehfreudige Osttirolerinnen und Osttiroler war die Nachricht ein Schock. Per Presseaussendung informierte der Verkehrsverbund Tirol (VVT) im Schulterschluss mit den Gemeinden dass die Nachtbusse im Bezirk – der Nightliner 900N von Lienz nach Matrei und der 901N von Sillian über Lienz nach Nikolsdorf – eingestellt werden. Sie rollen zwar weiterhin an Freitagen, Samstagen sowie vor Feiertagen durch den Bezirk, aber nicht mehr wie bisher nach Mitternacht und bis in die frühen Morgenstunden. Aus den Nachtbussen werden mit 1. Mai „Abendbusse“.

Auch eine Scheibe ging zu Bruch

Der Grund? Vandalismus. So kam es laut VVT wiederholt zu Vorfällen mit Personen, die nach übermäßigem Alkoholkonsum massive Verschmutzungen und Schäden an den Bussen verursachten. Die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ), auch Obfrau des ÖPNV-Gemeindeverbands, bestätigte dies: „Sogar eine Scheibe im Bus wurde zerschlagen. Wir mussten zum Schutz anderer Fahrgäste und vor allem des Personals die Konsequenzen ziehen. Mir ist bewusst, dass das wieder die Braven trifft.“

Schon über 2000 Unterschriften

Osttirols Nachtschwärmern schmeckt das nicht. Kaum war die Nachricht in den Medien, poppte eine Online-Petition auf: „Nightliner in Osttirol retten – Nachtfahrten erhalten!“ Wer sie ins digitale Leben gerufen hat, ist nicht ersichtlich. An scharfer Kritik mangelt es nicht: „Es ist grundlegend ungerecht, alle für das Verhalten einzelner zu bestrafen. Statt das Problem an der Wurzel zu packen, wird der öffentliche Verkehr beschnitten und damit das eigentliche Ziel, sichere und nachhaltige Mobilität zu fördern, verfehlt.“

In der Petition heißt es, dass gezielte Maßnahmen möglich und verhältnismäßig gewesen seien, etwa Sicherheitspersonal in Problemnächten, Videoüberwachung oder konsequente Anzeigenerstattung. „Diese Mittel wurden offenbar nicht ausgeschöpft, stattdessen wurde zwei Jahre passiv zugesehen.“ Die Uhrzeit sei zudem nicht das Problem, sondern übermäßiger Alkoholkonsum. „Die eigentliche Ursache bleibt unbehandelt.“ Man scheint einen Nerv zu treffen. Am Montagmorgen (27. April) hatte die Petition rund 2050 Unterzeichner.

Die Online-Petition hatte am 27. April, 9 Uhr, bereits über 2000 verifizierte Unterschriften © change.org (Screenshot)

Kritik von den Grünen

Zur Seite springt den Aktivisten Gebi Mair, Klubobmann der Tiroler Grünen und gerade zum Spitzenkandidaten zur Landtagswahl im Herbst 2027 gekürt. „Was kann eine junge Frau, die mit ihren Freunden und Freudinnen am Wochenende gerne ausgeht, dafür, dass sich ein paar schwarze Schafe komplett daneben verhalten?“, fragt Mair und greift Teile der Landesregierung an: „Statt den Nachtbus einzustellen, sollte die SPÖ für Ordnung sorgen. Securitys haben sich auch in Tourismusregionen bewährt. Warum wurde das in Osttirol nicht ausprobiert?“

Gebi Mair, auch Verkehrssprecher der Tiroler Grünen, springt den Nachtbus-Fans zur Seite © Grüne

VVT und Blanik verteidigen die Entscheidung

Dem widersprechen der VVT und Landtagsvizepräsidentin Blanik auf Anfrage der Kleinen Zeitung. VVT-Sprecherin Karin Bachmann erklärt, dass selbst ein Polizeieinsatz nichts geändert hat: „Aktuell stellt sich die Situation so dar, dass die beauftragten Verkehrsunternehmen und deren Buslenkerinnen und -lenker vor Ort aufgrund der Auswüchse nicht mehr bereit sind, die Kurse nach Mitternacht zu bedienen.“ Die Lienzer Bürgermeisterin verweist darauf, dass sehr wohl Security eingesetzt wurde: „Die Leute haben sich quasi im Angesicht des Sicherheitspersonals im Bus erbrochen. Es ist wirklich eskaliert.“ Auch die Taxiunternehmen würden mehr und mehr resignieren und keine Chauffeure mehr finden: „Da fährt kaum noch einer freiwillig nach Mitternacht.“

Bürgermeisterin Elisabeth Blanik zeigt Verständnis für die Petition © Andre Schmidt

In der Petition verweist man indes aufs große Ganze: „Osttirol ist geografisch eine der isoliertesten Regionen Österreichs. Öffentliche Nachtmobilität ist hier kein Komfort, sondern Notwendigkeit.“ Wer nach Mitternacht kein Fahrzeug hat oder keines benutzen darf, würde ohne Alternative dastehen. „Die Folge: mehr Privatfahrten, mehr angetrunkene Fahrerinnen und Fahrer auf unseren Straßen. Der Nightliner schützt Leben. Seine Streichung gefährdet sie.“

Die Auswirkungen auf die Lienzer City und deren sinkende Besucherzahlen in der Nacht thematisiert man ebenso: „Die Streichung der Nachtbusse ist eine Sperrstunde auf Raten. Jedes Lokal, jede Bar, jeder Veranstaltungsort, der Gäste nach Mitternacht empfängt, wird das spüren.“ Weniger Nachtleben würde weniger Umsatz, weniger Arbeitsplätze, weniger Lebensqualität bedeuten: „Wer Innenstadtbelebung fordert, aber den Nachtbus streicht, denkt nicht zu Ende.“ Auch die soziale Teilhabe der Jugend in einer Region, die mit Abwanderung zu kämpfen habe, sieht man gefährdet: „Wer Osttirol lebenswert halten will, muss das Nachtleben der nächsten Generation mitdenken.“

„Cool-down-Phase“

Wie es weitergeht? Blanik hofft auf einen gewissen Selbstreinigungseffekt: „Ich weiß, das ist eine Tragödie. Aber vielleicht bewirkt es in der Community, dass man die Probleme untereinander anspricht.“ Nach einer Phase der Beruhigung will man das Konzept neu überdenken. Auch der VVT spricht von einer „Cool-down-Phase“, nicht von einer endgültigen Einstellung. Osttirols Nachteulen dürfen also hoffen. Gutes Benehmen vorausgesetzt.