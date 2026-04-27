Werner Frömel rief – und alle kamen. Im Rahmen der 2026er-Generalversammlung der Alpinplattform Lienz (APFL) war zumindest eine sehr große Anzahl an Vertreterinnen und Vertretern der gesamten Osttiroler Bergsport- und Sicherheitslandschaft vertreten. „Das spiegelte damit eindrucksvoll die Stärke und Geschlossenheit der Bergsportszene im Bezirk Lienz wider“, so die APFL um Obmann Frömel.

Neben fast allen Mitgliedern der APFL – darunter Tourismusverband (TVB) Osttirol, ÖTK Lienz, ÖTK Dölsach, Österreichischer Alpenverein (ÖAV) Lienz, Alpenraute, DAV Sektion Karlsbad, Verein Salamanda, Eispark Osttirol sowie Heeressportverein Sektion Alpin – waren auch der ÖAV Sillian, der ÖAV Matrei und zentrale Institutionen wie Bergrettung, Alpinpolizei, Bundesheer, das Alpinkompetenzzentrum, Hüttenbetreiber und die APFL-Einsatztruppe vertreten.

Vorstand einstimmig neu gewählt

Ein zentrales Ergebnis war die einstimmige Neuwahl des Vorstandes. Werner Frömel wurde erneut zum Obmann gewählt. Ihm zur Seite im dreiköpfigen Vorstand stehen nun Manuel Mascher (Obmann ÖAV Lienz) und Vittorio Messini (Obmann Eispark Osttirol). „Diese klare Entscheidung der Versammlung dokumentiert die breite Unterstützung für den eingeschlagenen Weg der kontinuierlichen Weiterentwicklung der alpinen Infrastruktur in Osttirol“, heißt es in der Presseaussendung.

Ecaterina Tolicova © Volles Haus: Vertreter alpiner Vereine und Sektionen, des TVB, des Alpinkompetenzzentrums Osttirol, der Blaulichtorganisationen, Hüttenbetreiber, des neuen Vorstands der Alpinplattform Lienz sowie der APFL-Einsatztruppe

Investitionen in Zukunftsprojekte

In seinem Bericht präsentierte Frömel zahlreiche umgesetzte Maßnahmen, darunter Sanierungen und Sicherheitsoptimierungen bei Bergsportanlagen im gesamten Bezirk. Der Fokus der APFL liegt nun auf den zukünftigen Projekten. So sollen neue Klettersteige in mehreren Osttiroler Regionen entstehen, bestehende Anlagen will man weiterentwickeln. Dazu ist eine Teilnahme am Bergsportfestival in Prag geplant. In Sachen Event stehen die Skitouren-Bewerbe der Skibo-Tour 2026/27 an. Als Höhepunkt im Sommer ist ein Free-Solo-Kletterevent auf dem Lienzer Hauptplatz auf Schiene, mit dem man „an mehrere erfolgreiche Events der Vergangenheit anknüpfen“ will.

Was ist mit der Kletterhalle?

Weiter mit Nachdruck in der Planung ist der Kletter- und Boulderturm in der Galitzenklamm. TVB-Obmann Franz Theurl stellte in Aussicht, dass dieses Projekt – vorbehaltlich der Klärung von Fördermöglichkeiten – möglicherweise noch im laufenden Jahr umgesetzt werden könnte. Auch die Vision einer Kletterhalle, seit Jahren ein Dauerbrennerthema rund um Lienz, wurde einmal mehr angesprochen. Theurl dazu: „Man soll nie nie sagen.“ Konkrete Pläne scheint es aber keine zu geben.

TVB als finanzielles Rückgrat

Generell sieht die Alpinplattform die enge Zusammenarbeit mit dem TVB als wesentlichen Erfolgsfaktor für die positive Entwicklung der vergangenen Jahre. Der TVB finanziert die Aktivitäten maßgeblich mit und „leistet damit einen entscheidenden Beitrag zur Qualität und Sicherheit des alpinen Angebots.“ Allein in den vergangenen drei Jahren sei „ein sehr hoher Beitrag“ – genaue Zahlen nannte man nicht – in Wartungen, Kontrollen und Sanierungen von Klettersteigen, Klettergärten und alpinen Anlagen geflossen. Theurl wiederum betonte die große Bedeutung der alpinen Vereine für die touristische Positionierung der Region und zeigte sich erfreut über die starke Beteiligung der Bergsport-Community.

Thema der Generalversammlung war auch die geplante Durchführung eines Workshops aller alpinen Vereine und Sektionen und Institutionen zum Thema „Wegerhaltung, Wegsanierung und Sicherheit im alpinen Bereich“ im kommenden Sommer. Zusätzlich wurde beschlossen, künftig jährlich im Herbst ein gemeinsames Treffen aller relevanten Organisationen gemeinsam mit dem TVB abzuhalten. Hervorgehoben zudem die positive Entwicklung des Eisparks Osttirol mit über 4000 Eintritten in der vergangenen Wintersaison: „eine Vorzeigeinitiative für innovative und erfolgreiche Angebote im alpinen Wintertourismus.“

Salcher-Bilder als Dankeschön

Von links nach rechts: Vorstand Manuel Mascher Manuel, Thomas Zimmermann (Bergrettung Lienz), Obmann Werner Frömel, Maximilian Faustini vom Jäberbataillon 24, TVB-Obmann Franz Theurl und Vorstand Vittorio Messini © Ecaterina Tolicova

Die Bergrettung Lienz mit Ortstellenleiter Thomas Zimmermann erhielt schließlich vom neuen Vorstand für die langjährigen Leistungen und Einsätze ein Bild von Hans Salcher. Ein Werk des Lienzer Künstlers ging auch an das Jägerbataillon 24 mit Hauptmann Maximilian Faustini für die Errichtung des Klettersteiges „der 24er Hochgebirgsjäger“.