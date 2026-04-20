„Grün“ waren sich Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbands (TVB) Osttirol, und Renate Hölzl, Obfrau des Vereins Osttirol Natur, selten. So schlugen die Wogen hoch, als es um eine Erschließung am Schlossberg samt Schlägerung alter Obstbäume ging. Umso enger suchen die beiden nun den Schulterschluss. Flankiert werden sie von einer Allianz aus Gemeinden, Grundeigentümern, Raumplanern, Sachverständigen und Anwälten – eine für Osttirol ungewöhnliche Runde präsentierte sich am 20. April auf einer Pressekonferenz. Im Fokus: der Neubau der 220-kV-Stromtrasse vom Umspannwerk Lienz ins Belluno. Die Bestandsleitung ist über 50 Jahre alt und entspricht laut Betreiber Austrian Power Grid (APG) nicht mehr dem Stand der Technik.

TVB-Obmann Franz Theurl und Lienz-Bürgermeisterin Elisabeth Blanik bei der Pressekonferenz © Andre Schmidt

Ins Visier der Kritiker rückte von Beginn an die Höhe der neu zu errichteten 120 Masten mit bis zu 65 Metern, vor allem aber die geplante Trassenführung in Obertilliach und am Seehügelkamm bei Tristach. „Das Landschaftsbild wird für Generationen zerstört“, zürnte Theurl, als er das Thema erstmals bei der Lienzer Gemeinderatssitzung im Juli 2025 aufwarf. Nun blickte der Touristiker auf die Geschichte seines Protestes zurück. So folgte die Verhandlung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durch das Land Tirol im Kolpingsaal Lienz, wo der TVB als Kläger für die Natur auftrat.

Per Wanderweg zum Grundbesitzer?

Mitte Februar dann die Ernüchterung: Vom Land kam der positive UVP-Bescheid für das inzwischen auf 280 Millionen Euro taxierte Projekt. Ein Einspruch des TVBs war nicht mehr möglich. Theurl: „Uns wurde die Parteienstellung entzogen, mit der Begründung, wir seien kein Grundbesitzer.“ Der TVB-Obmann verwies jetzt darauf, dass man seit rund 50 Jahren den am Tristachersee vorbeiführenden Talboden-Rundwanderweg pflegt. Vor drei Jahren wurde er zusammen mit Wanderlegende Walter Mair erneuert. Auch mit Baulichkeiten, weswegen man beim TVB Berufung eingelegt hat: „Der Weg wird zerstört, das Naturdenkmal Alter See wird zerstört – all das scheint keine Rolle zu spielen. Die Natur kann sich womöglich erholen, das Landschaftsbild nicht.“

Noch ragen die über 50 Jahre alten Masten empor, wie hier an der „Marxer Aue“ in Tristach. Die neuen Masten dürften bis zu 20 Meter höher sein © Andre Schmidt

Seit Beginn plädiert Theurl dafür, dass Teile der 33,5-Kilometer-Leitung als Erdverkabelung ausgeführt werden müssen. Auch im Sinne des Tiroler Wegs, für den Osttirol wie kein anderer Bezirk stünde. Bei anderen Trassenbauten in Nord- und Südtirol wurde eine Verkabelung umgesetzt. Und im Belluno muss die besagte 220-kV-Leitung laut dem TVB-Obmann aus dem Blickfeld verschwinden: „Dort ist Erdverkabelung der Standard, Ausnahmen müssen genehmigt werden. Und wir reden vom selben Projekt, das die Umweltbehörden unterschiedlich bewerten. Das kann nicht sein.“ Die APG wies die Forderungen stets zurück. Zu teuer, zu aufwendig und zu schwer zu warten sei eine Verlegung ins Erdreich.

„Osttirol Natur“ behält Parteienstellung

Ernste Minen: Renate Hölzl vom Verein Osttirol Natur (links) mit Grundbesitzerin Brigitte Amort aus Tristach © Andre Schmidt

Zur wichtigsten Person wird indes Naturschützerin Hölzl. Als Vertreterin einer „Non-Governmental Organization“ (NGO) hat sie Parteienstellung. Und stets fristgerecht Einspruch erhoben, zuletzt am 27. März. „Wir alle wollen eine sichere Stromversorgung. Aber es darf nicht sein, dass lebenswichtige Ressourcen zerstört werden, damit die Betreiber noch mehr Geld scheffeln“, so die Biologie-Professorin. „Sollen sie ihre Gewinne einfahren, aber nicht zu unseren Lasten.“ An ihrer Seite steht die Tristacher Biobäuerin Brigitte Amort. Als betroffene Grundbesitzerin berichtete sie von ihrem im Jahr 2022 begonnenen Kampf gegen die APG. Zum Beispiel darüber, dass der Tristacher Gemeinderat, der einstimmig abnickte, bewusst getäuscht worden sei („Alle dachten, die Trasse käme an den Hangfuß“), oder vom Druck, den der Projektbetreiber etwa mit harten Fristen auf die Grundbesitzer ausübe.

So könnte die Trassenführung im Bereich Obertilliach aussehen © TVB

Schulterschluss mit zwei Gemeinden

Auch die Politik schwingt sich auf. Die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) war ebenso bei der Presserunde dabei wie ihr Obertilliacher Amtskollege Mathias Scherer. „Ich sitze hier als Vertreterin des öffentlichen Interesses“, sagte Vize-Landtagspräsidentin Blanik, die ausführte, dass es in ihrem bunt gemischten Gemeinderat nicht eine Fraktion gäbe, „die nicht die Erdverkabelung möchte.“ Scherer ergänzte: „Unser Dorf lebt vom Tourismus.“ Käme das Projekt durch, wäre „das Erste, was die Touristen sehen, wenn sie morgens auf den Balkon treten, die Masten.“ Auch in Obertilliach fühlt man sich von der APG hinters Licht geführt: „Die Wahrheit kam immer nur stückchenweise auf den Tisch.“

Theurl und Co. haben sich weitreichende Expertise eingeholt. Etwa von Robert Unglaub, Raumplaner sowie gerichtlich beeideter Gutachter: „In der Alpenkonvention ist festgelegt, dass besondere Rücksicht bei der Planung von Freileitungen auf unversehrte Gebiete wie im Lienzer Becken und in Obertilliach genommen werden muss.“ Dem sei nicht nachgegangen worden. „Aber die Artikel der Konvention haben den Status eines Bundesgesetzes“, führte Unglaub aus, und dass selbst laut der Behörden „40 Prozent der Leitung eine untragbare Belastung“ darstellten. Das Land habe sich „herausmanövriert“, in dem man die Strecke in elf Teilabschnitte untergliedert, dann quasi die Verträglichkeit „gemittelt“ und so das Ganze durchgewunken hat.

Die Begründung der APG, dass eine teilweise Erdverkabelung nicht machbar sei, griff Unglaub ebenso scharf an. Der Projektwerber hätte bei der Variantenprüfung eine unrealistische Verkabelung im Wald mit einer Freileitung im Tal verglichen: „Thema komplett verfehlt.“ Der Gutachter sprach von „ganz absurden Ergebnissen.“ Und: „Das ist wie Schattenboxen, was die APG da macht.“

Anwalt Wolfram Schachinger würde bis zum EuGH gehen © Andre Schmidt

Weiter ging es mit Rechtsanwalt Wolfram Schachinger, der zunächst zugab „von der anderen Seite der Macht zu kommen.“ Lange Zeit vertrat er Großkonzerne, nun tritt er für den Verein Osttirol Natur ein. Wie Obfrau Hölzl prangerte er Fehler im UVP-Verfahren an. „Es gibt keine wirkliche Alternativenprüfung, damit kann es kein rechtskonformes Urteil geben.“ Dass der österreichische Gesetzgeber „sehr projektfreundlich getrieben“ sei, mahnte der Anwalt an, ebenso, dass man gegen EU-Recht verstoßen habe. „Der Fall kann weitreichende Auswirkungen bis hin zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) haben.“

Erdkabel sind „keine Raketenwissenschaft“

Schließlich stellte der in Lienz und Graz wirkende Ingenieur Gerald Altenweisl zwei Varianten für eine Erdverkabelung im Bereich Tristach, Amlach und Leisach vor: eine entlang der jetzigen, abzubauenden 220-kV-Leitung über 5,4 km Länge, eine im Bereich der bestehenden 110-kV-Leitung am Hangfuß (6,3 km), wo zumindest die TINETZ bereits ein Nutzungsrecht besitzt. Für das Lesachtal zeigte er eine 5,3 km messende Verkabelung. Und er warf die technischen Voraussetzungen auf den Flatscreen. Bei im Lienzer Becken herrschenden „idealen Bodenverhältnissen“ müsse man nur zwei Meter tief graben: „Das ist keine Raketenwissenschaft.“ Statt bis zu 26 Hektar wie bei der APG-Freileitung tangiere man maximal 0,9 Hektar im Wald. Dazu fielen rund 50 Masten weg.

Die Allianz der Willigen (von links nach rechts): Naturschützerin Laura Winkler, Hotelier und TVB-Obmann-Stellvertreter Thomas Winkler, Ingenieur Gerald Altenweisl, Lienz-Bürgermeisterin Elisabeth Blanik, TVB-Obmann Franz Theurl, Renate Hölzl (Obfrau Verein Osttirol Natur), Gutachter Robert Unglaub, Biobäuerin Brigitte Amort, Obertilliach-Bürgermeister Mathias Scherer und Anwalt Wolfram Schachinger © Andre Schmidt

Die Kosten für die kaum mehr als zehn Kilometer Erdleitung stufte Altenweisl als „nicht überbordend“ beziehungsweise im Bereich leicht oberhalb der Freitrasse ein. Blanik und Theurl verwiesen in dem Zusammenhang darauf, dass es sich um eine reine Export- und keine Versorgungsleitung handelt, was die APG stets falsch darstellen würde. Und: „Die APG macht über zwei Milliarden Euro Gewinn im Jahr. Es geht nicht um die Kosten, sondern ums Recht.“

Apropos Recht: „Die Beschwerde von Frau Hölzl hat aufschiebende Wirkung, ohne eine Genehmigung kann die APG nichts machen“, erklärte Anwalt Schachinger das weitere Vorgehen. Für Theurl geht der Kampf nun erst richtig los: „Wir unterstützen den Verein Osttirol Natur mit allen Mitteln und verfolgen das bis zum Ende des Tages. Wenn es sein muss, bis zum europäischen Gericht.“ Beistand ist ihm dabei gewiss. Blanik: „Die APG war sich zu sicher und dachte, über Osttirol einfach hinwegfahren zu können. Aber so eine Runde wie hier habe ich noch nie erlebt. Wir alle sind sonst selten einer Meinung – schon das zeigt, dass die APG falsch liegt. Diese Allianz ist bemerkenswert.“