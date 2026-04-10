Selbst wenn sich noch ein paar Schneebänder von Steinermandl- und Faschingalm-Bergstation hinabziehen, seit rund zwei Wochen stehen die Lifte am Zettersfeld still. Mit der heurigen Wintersaison zeigt man sich bei der Lienzer Bergbahnen AG (LBB) „sehr zufrieden“, wie Vorstand Mario Tölderer auf Anfrage der Kleinen Zeitung preisgibt – ohne konkrete Zahlen zu nennen. Erfreulich sei vor allem die Resonanz der Schneesportler selbst: „Das Feedback war die ganze Saison über sehr positiv. Besonders die hervorragende Pistenqualität wurde von unseren Gästen hervorgehoben.“ Tatsächlich gab es kaum einen Tag, an dem die Bedingungen auf der Lienzer Sonnenterrasse nicht mindestens gut waren.

Winter geprägt von Events

Alpen-Techno: Der Auftritt von Florian Andreas zog die Massen aufs Zettersfeld © Raphael Moser

Auch die zahlreichen Rennen des Skiclubs Lienz (SCL) oder die niederschwelligen Bewerbe des immer beliebter werdenden Sonnseitncups fanden auf idealem Untergrund statt. Tölderer ergänzt: „Der Winter am Zettersfeld war geprägt von Veranstaltungen – sportlich wie musikalisch. Vom Sonnseitncup über die FIS Masters bis zu den Summit Sessions mit Florian Andreas und den Jungen Zillertalern war für jeden etwas dabei.“ In der Saison 2026/27 wird es „wieder jede Menge Highlights“ geben. Davor geht es mit den Sommer-Events weiter, die im Vorjahr erfolgreich debütierten.

Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbands Osttirol (TVB) und Aufsichtsratsvorsitzender der Bergbahnen, resümiert ebenso positiv: „Diesen Winter erfreute sich das Zettersfeld eines verstärkten Zuspruchs besonders seitens der heimischen Bevölkerung.“ Dass dies nun der zweite Winter ohne den eigentlich Hausberg der Lienzer war, schmerzt dennoch: „Mit der Winterschließung am Hochstein 2024/25 ist dem Aufsichtsrat keine leichte Entscheidung gefallen. Aber momentan gilt es, die wirtschaftliche Kraft des Unternehmens zu stärken, um die Bergbahnen weiterzuentwickeln.“

Neue Beschneiung für den Mittelhang

Tölderer und Theurl kündigen daher die von den Brettlfans erhofften Investitionen in das teils betagte Skigebiet an. So bekommt der seit Jahren „kahle“ Mittelhang (ausgehend vom Steinermandl) eine neue Beschneiungsanlage. In den kommenden Wochen dürften die Arbeiten starten. Auch das Pistenangebot soll erweitert werden. „Es wird neue Abschnitte geben“, bestätigt der LBB-Vorstand. Neue Varianten könnte es etwa in Richtung Faschingalm geben, um speziell an vollen Tagen eine Verlagerung an die östlichen Hänge zu erzielen. „Da nun der gesamte Skibetrieb von Vereinen oder Schulen am Zettersfeld abgedeckt werden muss, ist diese Investition eine vordringliche Maßnahme“, führt Theurl aus. So fanden die traditionellen Ferien-Skikurse des SCL, einst am Hochstein beheimatet, mit über 150 Kindern erneut erfolgreich am Zettersfeld statt.

Flächen für den Nachwuchssport

Für den Skinachwuchs sollen noch bessere Bedingungen geschaffen werden © SCL / Isep

Für die ansässigen Skiteams aus Lienz, Nußdorf-Debant oder Oberlienz sind das jedenfalls gute Nachrichten. „In weiterer Folge werden zusätzliche Flächen für den Nachwuchssport geschaffen“, verspricht Tölderer bessere Bedingungen für die Skistars in spe. Diese setzten ihre Trainingsschwünge zuletzt fast ausschließlich neben Funpark und Kinderland auf dem flachen „Idlboden“ – nicht der ideale Boden, um mit der starken Konkurrenz aus Tirol oder Oberkärnten mitzuhalten. Stefan Mutschlechner, Präsident Sport beim SCL, lobt dennoch: „Die Zusammenarbeit mit den Bergbahnen hat super funktioniert. Wir haben die passenden Pisten für die jeweiligen Anforderungen bekommen, und die Bedingungen waren top. Für den Rennsport sind Pisten mit Höhenunterschieden, Übergängen und Steilpassagen essenziell. Das wurde berücksichtigt.“

Hoffnung auf eine permanente Rennstrecke

Für die Zukunft hofft Mutschleschner aber auf bessere Möglichkeiten: „Es wäre für uns sehr wünschenswert, mehr Optionen für Trainingspisten zu bekommen. Der Idlboden eignet sich zu Beginn der Saison, aber dann braucht es anspruchsvollere Strecken.“ Vor allem eine permanente Renn- und Trainingsstrecke am Mittelhang „würde enorm helfen, mit der Möglichkeit, gleich Infrastruktur wie Timing-Systeme zu integrieren.“ Auch der Bereich Schoberköpfel, eher abseits der Publikumslaufs, wäre aus Sicht des SCL eine sinnvolle Wahl: „Die Lifte beim Steinermandl und Schoberköpfel bieten die perfekte Frequenz für unsere Trainings und Rennen.“

Apropos Sport: Zwar dürften Weltcup-Rennen wie einst am Hochstein für alle Zeiten passé sein, ganz von der internationalen Landkarte verschwinden soll Lienz nicht. So bewarben sich TVB und SCL um die Ausrichtung der „Interbancario 2028“, die europäischen Skimeisterschaften der Banken. Inzwischen ist die Zusage da, rund 10.000 Nächtigungen soll das Event bringen. Auch die FIS-Masters-Rennen, „entliehen“ vom Skiclub Zagreb, könnten zum Fixtermin werden: Im Mai findet der FIS-Kongress statt, bei dem über die weitere Vergabe entschieden wird.

Es braucht mehr Wasser

Franz Theurl bei der TVB-Generalversammlung © Andre Schmidt

Dass jeder mehr zu beschneiende Pistenmeter auch Wasser benötigt, ist Theurl bewusst: „Es muss dringend die Erhöhung der Schneiteichkapazität ins Visier genommen werden, was mit erheblichen Investitionen verbunden ist.“ Konkret auf Schiene gebracht ist in Sachen Speichersee noch nichts, die Planungen laufen. Dabei verweist der Touristiker darauf, dass man in der Vergangenheit nicht untätig war: „Die Sanierung der Umlaufbahn, die durch Hangrutschungen im Bereich Gaimberg in Mitleidenschaft gezogen wurde, hat eine Investition von fünf Millionen Euro ausgelöst. Diese konnten teilweise aus Eigenmitteln der LBB gedeckt werden.“

Teils heikle Parkplatzsituation

Der starke Gästeandrang über die Feiertage führte im Bereich der Talstation der Zettersfeldbahn zu erhöhtem Parkdruck © Andre Schmidt

Zum Ärgernis wurden heuer zwischen Weihnachten und Neujahr die vollen Parkplätze samt Verkehrschaos. Mit Ersatzparkflächen im Bereich des Gleitschirmfliegerplatzes konnte man gegensteuern, ein Shuttleverkehr zur Talstation wurde eigens eingerichtet. Für eine langfristige Lösung bräuchten die LBB aber Platz. Theurl: „Die Schaffung weiterer Parkflächen im Bereich Talstation wird seit längerer Zeit verhandelt.“ Vor allem appelliert der TVB-Obmann dazu, das eigene Auto stehenzulassen: „Wichtig wäre, dass speziell Einheimische den kostenlosen Bus in Anspruch nehmen. Die Hotelbetriebe haben bereits überwiegend einen eigenen Shuttle-Dienst für ihre Gäste eingerichtet.“

Bettenoffensive am Zettersfeld

Zum bestehenden Faschingalm-Gasthof (links am Bildrand der Visualisierung) sollen zwei Neubauten errichtet werden © WIP-Dresden GmbH

Den Impuls für mehr Geldfluss verortet der Aufsichtsratsvorsitzende wie gehabt in der Hotellerie: „Mit weiteren Qualitätsbetten in der Region sehen wir eine Stärkung der Bergbahnen und deren Investitionskraft.“ Frohe Kunde kam zuletzt von der Faschingalm: Der Traditionsgasthof hat nach sechs Jahren Pause unter Neupächter Andreas Franz wieder den Betrieb aufgenommen. Auch das benachbarte Chaletprojekt lebt wieder: in abgewandelter Form als Apartment-Häuser mit höchstem Standard. 5,5 Millionen Euro stehen im Raum, welche die federführende WIP-Dresden GmbH schnellstmöglich in die Hand nehmen will. Zudem kündigte Theurl vor einigen Wochen einen konkreten Hotelneubau auf dem Zettersfeld mit 200 Betten sowie ein Projekt im Bereich des Jugendheimareals mit 125 Betten an.

Das „Angenehme“ muss noch warten

Bleibt noch ein Thema: die Liftanlagen. Hier wurden laut Theurl dem Aufsichtsrat Verbesserungen „für die Kinder im Bereich des Wartschenbrunn-Lifts vorgetragen und als notwendig erachtet“. Auf die viel ersehnten Wetterschutzhauben am Faschingalm-Lift wird man hingegen „etwas warten müssen“, da hier noch große Förderkapazitäten vorhanden seien. Heißt: Für Investitionen müsse der Lift stärker ausgelastet sein, zumal man sich „in allen Belangen nach der finanziellen Decke“ strecken würde. Theurl abschließend: „Zuerst das Notwendige, dann das Nützliche und am Ende das Angenehme. Ich hoffe, wir erreichen bald auch das Angenehme.“