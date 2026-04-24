Die Prognosen werden Landwirte, die auf Regen hoffen, nicht erfreuen: Beginnend mit Freitag wird es in Kärnten und Osttirol frühsommerlich. Schon am Freitag klettert das Thermometer bis zum Nachmittag auf 25 Grad. Am Samstag und Sonntag wird es mit Tageshöchstwerten von bis zu 26 Grad noch eine Spur wärmer. „Es wird überwiegend sonnig, Quellwolken werden eventuell über den Bergen aufziehen“, sagt David Kurz, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet.

Bei der Kleidung ist das Zwiebelprinzip angesagt, denn: „In der Früh wird es vergleichsweise kühl sein“, sagt Kurz. Frische vier bis fünf Grad in Villach und dem Klagenfurter Becken, in den Tälern Oberkärntens und Osttirols gar nur um die zwei, drei Grad.

Ab Montag wird es wieder unbeständiger. Vor allem Richtung Oberkärnten und Osttirol und in den Gurktaler Alpen sind am Nachmittag lokal unergiebige Regenschauer möglich. Dienstag und Mittwoch können die Regenschauer häufiger auftreten und es wird wieder kühler mit Tageshöchsttemperaturen unter 20 Grad. Die weitere Prognose sei noch unsicher. Es könnte aber wohl bis Ende der Woche unbeständiger bleiben.