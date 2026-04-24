138 Tonnen verbauter Stahl, circa 20.000 Meter verlegte Kabel, rund 9500 Kubikmeter Erdbewegungen, ein neuer Mast, zwei neue Portale, ein XXL-Trafo, der in Osttirol gewisse Berühmtheit erlangte und eine Investitionssumme von stolzen 46,5 Millionen Euro: In Matrei ist das dortige Umspannwerk in Beisein von Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) seiner Bestimmung feierlich übergeben worden. Betreiber Austrian Power Grid (APG) und die TINETZ haben damit eine zusätzliche Anbindung neben dem Umspannungswerk Lienz an das österreichweite Übertragungsnetz geschaffen. Die Spannungsebenen betragen 110 kV und 380 kV.

Der Strom fließt (von links nach rechts): Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler, APG-Vorstandssprecher Gerhard Christiner, TINETZ-Geschäftsführer Thomas Rieder und TINETZ-Aufsichtsratsvorsitzender Michael Kraxner © Andre Schmidt

Die 36 Kilometer lange 110-kV-Leitung durch das Iseltal ist damit doppelt abgesichert, erklärten APG und TINETZ. Das erhöhe die Versorgungs- und Ausfallsicherheit. Zudem kann der im Iseltal erzeugte, überschüssige Strom aus Kleinwasserwerken und Photovoltaik besser abtransportiert und in das bundesweite Energiesystem eingespeist werden. Michael Kraxner, Aufsichtsratsvorsitzender der TINETZ, beschrieb dies bildlich: „Ein Energiesystem ist wie ein Organismus. Wir haben als Verteilnetzbetreiber ein Skelett, das setzt auf einem stabilen Rückgrat auf, dem Übertragungsnetzbetreiber APG. Nur wenn diese Spieler gut zusammenarbeiten, funktioniert es.“

46,5 Millionen Euro betrug die Investitionssumme © APG

APG-Vorstandssprecher Gerhard Christiner verwies aufs große Ganze: „Strom ist tagtäglich Gegenstand von politischen und gesellschaftlichen Diskussionen.“ Viele Anstrengungen, Energie erneuerbarer, leistbarer und sicherer zu machen, seien gelungen. Dennoch habe man in der Vergangenheit „zu viele Ehrenschleifen gedreht“, wenn es um den Ausbau von Kraftwerken und dem Netz ging: „Dekarbonisierung, der Ausstieg aus fossilen Quellen, geht nur über erneuerbaren Strom.“ Die Potenziale wären da, aber man muss sie erschließen. In den vergangenen Jahren wäre die Stromerzeugung aus Sonne und Wind jedoch deutlich schneller gewachsen als das Stromnetz. „Das hat in Österreich alleine im Vorjahr rund eine Milliarde Euro an vermeidbaren Kosten für Stromkundinnen und -kunden verursacht.“

Christiner weiter: „Wenn wir unabhängiger werden wollen, müssen wir elektrisch näher zusammenrücken und uns vernetzen. Das bedeutet, Umspannwerke wie dieses in Matrei zu bauen, um Strom über Grenzen hinweg auszutauschen.“ In Osttirol gäbe es noch viele Möglichkeiten zum Ausbau der Erneuerbaren, aber auch Zeiten, wo es Defizite gäbe – und man den Strom günstiger aus dem Ausland beziehen könne.

TINETZ investiert über 90 Millionen Euro

Thomas Rieder, Geschäftsführer der TINETZ, richtete den Blick ebenfalls auf die Region. „Die Osttirolerinnen und Osttiroler haben es in der letzten Dekade mitbekommen, was Windwürfe oder Schneeereignisse für die Versorgungszuverlässigkeit bedeuten können.“ Für die Erhöhung der Versorgungszuverlässigkeit im Bezirk habe man daher ein Investitionsprogramm umgesetzt mit insgesamt 63 Projekten in 23 Gemeinden. In den Jahren 2014 bis 2030 wird die TINETZ rund 92 Millionen Euro in die Stromversorgung Osttirols investieren. „Wichtig ist nun der zweite Stützpunkt. Mit Matrei haben wir die Möglichkeit, den Bezirk auch von der anderen Seite her zu versorgen.“

Für die Ehrengäste und Pressevertreter bestand die Möglichkeit des Lokalaugenscheins © Andre Schmidt

„Einen guten Tag für Osttirol“ sah Geisler. Der Landeshauptmannstellvertreter mahnte jedoch auch an: „Jeder, der sich mit den Medien und dem Thema beschäftigt, muss merken, dass der Hut brennt. Wir müssen die Energiewende voranbringen und das nicht nach dem Floriani-Prinzip ‚bei mir nicht, beim Nachbarn‘.“ Tirol sei „Wasserkraftland“, doch es käme nicht nur auf die Produktion, sondern auch auf die Verteilung an. Geisler prangerte dabei den Widerstand etwa von NGOs an. „Das Tiroler Ziel ist es, im Jahr 2050 energieautonom zu sein. Aber dafür müssen wir uns am Riemen reißen.“