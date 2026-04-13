Im Rahmen der 56. Ortsversammlung der Rotkreuz-Ortsstelle Matrei standen drei Themen im Mittelpunkt: der Abschied von Ortsstellenleiter Michael Oberschneider nach zehn Jahren, die Wahl von Lorena Bstieler zu seiner Nachfolgerin und der Rückblick auf das Vereinsjahr 2025. Oberschneider bleibt der Ortsstelle als Stellvertreter erhalten. Auf Bezirksebene wurde dieses Engagement besonders gewürdigt: Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Hansjörg Mattersberger sowie Geschäftsführer Alexander Perry bedankten sich bei Oberschneider für seine Arbeit. Seine Führungsarbeit habe maßgeblich zur positiven Entwicklung der Orts- und Bezirksstelle beigetragen und nachhaltige Strukturen geschaffen.

Bstieler war bereits zwei Jahre als Ortsstellenleiter-Stellvertreterin tätig. Mit ihr übernimmt Laura Gasser die Funktion der Kassierin, nachdem Isabel Pirker ihre Agenden nach zehn Jahren übergeben hat.

Modernisierungen und das neue Fahrzeug

Gemeinsam wurde auf ein arbeitsintensives Jahr zurückgeblickt: Rund 70 Mitarbeitende leisteten insgesamt 14.728 freiwillige Stunden und bewältigten 2541 Einsätze. Den Großteil stellte dabei der Rettungsdienst mit 14.320 Stunden, insbesondere im qualifizierten Rettungs- und Krankentransport sowie bei First-Responder-Einsätzen. Auch der Gesundheits- und Sozialdienst leistete mit 408 Stunden einen wesentlichen Beitrag – etwa durch Besuchsdienst, betreuten Fahrdienst und gemeinschaftliche Aktivitäten für Klienten.

Mit der feierlichen Einweihung des Zubaus im Oktober 2025 wurde die Ortsstelle erweitert und modernisiert. Neue Stellplätze, eine Waschbox für Einsatzfahrzeuge sowie ein barrierefreier Zugang zur Ortsstelle verbessern die Arbeitsbedingungen. Zudem wurde ein neues Rettungsfahrzeug in den Dienst gestellt. Seit vergangenem Jahr steht außerdem ein öffentlich zugänglicher Defibrillator rund um die Uhr beim Eingang der Ortsstelle zur Verfügung.