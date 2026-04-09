Mit einer Fördersumme von insgesamt 128,3 Millionen Euro setzt das Land Tirol ein deutliches Signal für leistbares Wohnen – auch in Osttirol. Gerade im Bezirk Lienz zeigt sich, wie stark Neubau und Sanierung weiterhin im Fokus stehen. Im Zeitraum von Dezember 2025 bis März 2026 wurden landesweit Förderungen in dieser Höhe zugesichert. 65,6 Millionen Euro flossen in Neubauprojekte, 62,7 Millionen Euro in die Sanierung bestehender Gebäude. Zusätzlich wurden im Rahmen der jüngsten Kuratoriumssitzung 81,3 Millionen Euro für objektgeförderte Bauvorhaben begutachtet.

Auch Osttirol profitiert konkret von diesen Mitteln. Für den Bezirk Lienz wurden Förderungen in Höhe von sechs Millionen Euro zugesichert. Davon entfallen 1,5 Millionen Euro auf Neubauprojekte und 4,5 Millionen Euro auf Sanierungen. Damit liegt ein klarer Schwerpunkt auf der Erneuerung bestehenden Wohnraums. Noch deutlicher fällt der Blick auf die Objektförderung aus: Hier wurden für den Bezirk Lienz 15,6 Millionen Euro vorgesehen. Das zeigt, dass auch größere Wohnbauvorhaben in Osttirol gezielt unterstützt werden.

Großprojekte im Fokus der Förderung

„Mit der Wohnbauförderung schaffen wir die Grundlage dafür, dass in Tirol weiterhin leistbarer Wohnraum entstehen und bestehender Wohnraum zeitgemäß saniert werden kann“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth. Die aktuellen Beschlüsse würden sowohl die Bevölkerung in den Regionen als auch die heimische Bauwirtschaft stärken. Die Fördermittel kommen allen Tiroler Bezirken zugute und sollen langfristig Wohnqualität, Energieeffizienz und Leistbarkeit sichern. Neubau und Sanierung gelten dabei als zentrale Säulen der Wohnbaupolitik.

Für Osttirol bedeutet das konkret: Während neue Wohnprojekte entstehen, wird gleichzeitig in die Modernisierung bestehender Gebäude investiert – ein entscheidender Faktor in einer Region, in der gewachsener Wohnraum eine große Rolle spielt. Wer Förderungen in Anspruch nehmen möchte, kann entsprechende Ansuchen direkt bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz einreichen. Weitere Informationen sowie alle Anträge sind online auf der Website des Landes Tirol abrufbar.