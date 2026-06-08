Im Hause Manuel Neuer gab es zuletzt gute Nachrichten. Ehefrau Anika ist zum zweiten Mal schwanger und der Tormann des FC Bayern München wurde nach einigem hin und her doch noch als Nummer eins in den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko berufen.

Auch seine Ex-Frau verbreitete nun gute Nachrichten. Sie erwartet ebenfalls ein Kind, zeigte Nina Neuer auf Instagram. Die 32-Jährige stammt aus der Kärntner Gemeinde Micheldorf im Bezirk St. Veit. Sie und ihr früherer Ehemann lernten einander 2014 in München kennen. Drei Jahre später folgte die Hochzeit und wieder drei Jahre später die Scheidung.