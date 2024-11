Der „Polizist Martin“ hat seinen letzten Weg angetreten – einen Weg, der nicht mehr von Verkehrsschildern ausgesteckt ist. Nach schwerem Leiden ist Martin Rainer (58) am 4. November verstorben. Rainer war vor allem als Verkehrspolizist sehr beliebt, bei Kindern und Eltern. „Seit‘se uns en easchtn Bleistift in die Hand gedruckt hom, kenn ma uns . . .“, heißt es in einem Kondolenzbeitrag.