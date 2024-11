Knapp 30 Jahre zählt der Osttiroler David Senfter, der sich zum Ausnahmekoch entwickelt. Schon vor zwei Jahren hat Falstaff dieses Talent entdeckt. Senfter wurde vom Magazin zum Newcomer des Jahres in Südtirol gekürt. Er punktete mit seiner kultig-urbanen und regional verwurzelten Küche, „mit alpiner Regionalküche voll kreativer Raffinesse“, wie Falstaff betonte. Damals war das Lokal „Hebbo Wine & Deli“ direkt am Toblacher See gerade einmal fünf Monate alt. Er ist dem „Hebbo“, das Andreas Panzenberger gehört, treu geblieben. Und jetzt machte er einen weiten Sprung in der Bewertung als Koch. Gault Millau krönte ihn zum Newcomer des Jahres 2025 in Südtirol. Senfter freut sich über diese Auszeichnung. „Falstaff ist cool, aber Gault Millau ist für die Köche schon sehr wichtig“, sagt er.