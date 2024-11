Schon im Frühjahr wurde der Geigenseer Wintersud im Wiener Schweizerhaus von Bierpapst Conrad Seidl (Austrian Beer Guide) zum Bier des Jahres gekürt. Ein Wintersud, der schon im Sommer eingebraut wurde und erst nach monatelanger Reifezeit aus dem Gärtank geholt wird, wurde kürzlich von Freunden, Kunden und Wegbegleitern der Geigenseer Privatbrauerei, bei einem Fassanstich im Goldenen Stern in Lienz, gefeiert und verköstigt.



„Für uns als Kleinbrauerei ist dieser Erfolg ein Zeichen für Qualität. Wir haben das absolute Privileg, eine der wenigen Brauereien zu sein, die das Wasser direkt in den Brauprozess einspeisen kann. Durch die hervorragende Wasserqualität bei uns im Defereggental ist dies möglich und österreichweit nahezu einzigartig“, so der Braumeister der Geigenseer.