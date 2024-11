Garfield, Tom, Grumpy Cat. Es gibt viele berühmte Katzen. Aber nur wenige haben eine eigene Gedenktafel. Der Kater „Stiefele“, hat eine! In Lienz in Osttirol hängt seit vielen Jahren ein Schild am Volkshaus in der Beda-Weber-Gasse mit dem Bild eines Katers namens Stiefele und der Inschrift: „Du fahlsch uns“. Was frei übersetzt so viel heißt, wie: „Du fehlst uns.“ Das kleine Denkmal erinnert an den Kater Stiefele, der ein stadtbekannter Streuner war. Doch was hat es mit der Gedenktafel für den Vierbeiner auf sich?