In Thörl-Maglern hat nach Ausschreitungen bei der Feier nach dem Krampuslauf der Veranstalter die Reißleine gezogen und den Krampuslauf fürs kommende Jahr abgesagt. Von schweren Sachbeschädigungen bis hin zu Körperverletzungen reichen die Anzeigen, die es nach der Party hagelte. In Klagenfurt riss ein 15-Jähriger einem Krampus die Maske vom Kopf und beschädigte diese schwer. Und das, obwohl die Krampusse ihre eigentliche Hochsaison erst in zwei Wochen, am 5. Dezember, haben.