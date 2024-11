Nach einem Krampuslauf in Kärnten kam es zu Ausschreitungen und Verwüstungen. Um 18 Uhr startete die Veranstaltung wie in den vielen Jahren zuvor beim Feuerwehrhaus in Thörl-Maglern, Bezirk Villach-Land. Danach wurde ins Feuerwehrhaus zur Aftershow-Party geladen und das Chaos nahm seinen Lauf: Stehtische wurden umgeworfen, Theken aus Verankerungen gerissen, Toiletten verstopft, Parkschranken beschädigt und wertvolle Masken gestohlen. Des Weiteren kam es auch zu Körperverletzungen.

Nach dem Zwischenfall wurden Rufe nach einem Alkoholverbot erneut laut. Es ist nicht das erste Mal, dass dieses gefordert wird. Brauchtumsexperte Josef Pickl-Hafner erklärt, dass es dieses Verbot ohnehin für die Krampusse gäbe. „Es gibt einen Kodex, da ist klar geregelt, wie sich Krampusse zu benehmen haben. Vor und während der Läufe gilt ein Alkoholverbot, Krampusse haben eine Verantwortung und diese endet auch nicht nach dem Umzug. Es gehört ein Benehmen dazu“, sagt Pickl-Hafner.

„Nachdem es nicht mehr friedlich zugeht, Ja!“

Unsere Userinnen und User haben in den Foren unserer Social-Media-Kanäle das Thema eifrig diskutiert. erika.freiler befürwortet das Verbot und schreibt: „Alkoholverbot würde ich befürworten. Brauchtum soll jedoch gefördert werden.“ Auch swollfuehleck ist dafür: „Nachdem anscheinend nicht mehr friedlich zugeht, JA!“

laudsch87 erklärt: „Auf jeden Fall, viel zu oft werden die Masken genutzt, um sich alkoholisiert dahinter zu verstecken und dann kommen oftmals Zuschauer zum ungewollten Handkuss, weil sich die Herrschaften nicht mehr im Griff haben.“

„Wer soll das kontrollieren?“

Neben den zahlreichen Stimmen für ein Verbot von Alkohol bei derartigen Veranstaltungen, finden sich auch jene, die sich dagegen aussprechen, wie koeckmichaela: „Sicher und das Laternenfest mach ma ohne Laterne. Gibt es eigentlich noch irgendwas, was ihr nicht bestimmen wollt! Ich glaube, das kann wohl jeder selbst bestimmen!“ Aus rein logistischen Gründen ist simburgergunter gegen das Verbot: „Geht sich nicht aus, wer soll das kontrollieren?“

Für eine Promille-Höchstgrenze, wie es sie auch in der Straßenverkehrsordnung gibt, ist beispielsweise __juso: „bis 0,5 Promille is voll ok, alles darüber weiß nicht.“

„Es sollte einfach wieder Normalität einkehren“

Neben der Diskussion, ob Alkoholverbot ja oder nein, wird auch über das Brauchtum selbst debattiert. br0ken_83 findet: „Es sollte einfach wieder Normalität einkehren, kann ja nicht sein, dass Krampus-Läufer verletzt werden oder Passanten! Einfach mal wieder Mensch sein und wir müssten diese Diskussion nicht führen! Seits normal und seits stolz auf Österreich und seine Bräuche! ...“

Anders sieht das keev_1: „Brauchtümer sind meistens Nonsens.“ Auch mina.elli.evans ist gegen das Brauchtum der Krampusläufe: „Das ganze sollte meiner Meinung nach verboten werden! Hat schon lange nix mehr mit Brauchtum zu tun! Und wenn, dann unbedingt mit Alkoholverbot.“