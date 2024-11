Ein internationales Kunst- und Kulinarikprojekt zieht Aufmerksamkeit auf sich, initiiert vom Schulverbund Pustertal unter der Leitung von Hermann Rogger. Der Ausgangspunkt dieses Projekts sind titellose Bilder des in Berlin lebenden Künstlers Rudolf Draheim, die unter dem Thema „Achtsamkeit“ stehen. Inspiriert von diesen Bildern, verfassten 11- bis 12-jährige Schülerinnen und Schüler aus Toblach, der Mittelschule Sillian, der Mittelschule Kufstein und aus Nabeul in Tunesien Texte und Gedichte. Die Ergebnisse sind eine Sammlung junger Gedanken, die das Thema Achtsamkeit aus verschiedenen kulturellen Blickwinkeln beleuchten.

Begleitet wurde das Projekt von einem kulinarischen Teil: Fünf Köche aus Bruneck, Sexten, Innervillgraten (darunter der Haubenkoch Josef Mühlmann vom Gannerhof), Wien und Nabeul arbeiteten mit den Kindern zusammen, um vegane Menüs zu kreieren. Das Ergebnis dieser kreativen Zusammenarbeit findet sich im Buch „Kinder Kunst und Kulinarik“, das die Bilder von Draheim, die Texte der Kinder, die veganen Rezepte der Spitzenköche und QR-Codes zu Liedern von Max Raabe vereint.

Am Klavier: Max Raabe mit seinem Pianisten © Bürger Martin

Das Werk wurde bereits in Sexten im Rudolf Stolz Museum und am 8. November in der Hofburg in Wien vorgestellt. Bei der Präsentation in Wien sang Max Raabe seine Lieder persönlich. Buchpräsentationen wird es auch in Bruneck, Kitzbühel und Nabeul geben. Die Buchpräsentation in Osttirol findet am 13. Dezember in der Tyrolia in Lienz statt. Die Schüler werden Texte vorlesen und Lieder von Max Raabe singen.