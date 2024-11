Seit seinem Aufstieg in die Topplatzierungen der österreichischen Charts im Jahr 2020 mit seinem ersten Hit „Zefix“ veröffentlicht der Pongauer Musiker Chris Steger Song um Song. Konzertveranstalter Stefan Hofmann, Geschäftsführer von Alphamedia, ließ den Sänger auf seiner „So Noh Wie Nia“-Tour in Sillian Station machen. Insgesamt führt Steger die Tour heuer in 14 Städte, von Eisenstadt über Wien und Graz bis Zwettl und Dornbirn.