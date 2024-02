Es hat gedauert, das Projekt Gastronomie in der Burg Heinfels. Der historische Profanbau wurde 2007 von der Südtiroler Unternehmerfamilie Loacker erworben. 2014 gründete man den Museumsverein, der für die Belebung der Burg sorgt. Von 2016 bis 2020 wurde die Burg aufwendig restauriert, seit Juli 2020 betreibt der Museumsverein ein Museum und organisiert jährlich zahlreiche Veranstaltungen in der historischen Anlage. Im Schnitt zählt die Burg derzeit jährlich 12.000 Besucher. Weitere 2.500 Besucher nehmen an verschiedenen Veranstaltungen wie Konzerten oder privaten Feiern wie Hochzeiten teil.