Der junge Luca war mit seinen Eltern Verena und Christoph aus Innsbruck angereist, um beim ersten großen Live-Konzert im Innenhof von Burg Heinfels den österreichischen Popsänger Thorsteinn Einarsson mit seiner Band zu sehen. „Er ist einfach super. Seine Musik und seinen Stil finde ich cool“, erklärte Luca.

Luca war mit seinen Eltern Verena und Christoph beim Konzert © Christoph Blassnig

Einarsson ist durch die ORF-Show „Die große Chance“ bekannt

Thorsteinn Einarsson wurde 2014 durch die vierte Staffel der ORF-Castingshow „Die große Chance“ bekannt. Als er für die aktuelle Folge, rund zehn Jahre später, vom ORF die Einladung erhielt, Mitglied der Jury „Die große Chance 2024“ zu sein, war das für ihn ein „Full Circle Moment“, erzählte der bestens gelaunte Sänger bei seinem Auftritt. „Ich stamme aus Island, lebe in Österreich und singe auf Englisch. Seltsam, nicht wahr?“, fragte Einarsson. „Aber es muss ja nicht immer alles Sinn machen im Leben.“

Thorsteinn Einarsson verwandelte den Burghof in einen Hexenkessel © Christoph Blassnig

Das Publikum erlebte eine kraftvolle Show

Das Publikum feierte den Auftritt des blonden Energiebündels, der seine Show mit einem Sprung auf die Bühne eröffnete, und sang lauthals mit. Zum Auftakt hatte sich Einarssons vierköpfige Band mit kraftvollen Klangflächen samt Trommelgewitter im Innenhof der mittelalterlichen Burgruine gebührend Gehör verschafft. Vom ersten Akkord an machte Einarsson, der im Rahmen seiner ersten Sommertournee auf Einladung von Veranstalter Stephan Hofmann auch in Osttirol auftrat, klar, dass er keine Kompromisse macht. „Heinfels, lassts das Filmen, steckt eure Handys weg. Feiern wir dieses Konzert einfach gemeinsam! Danke, dass ihr alle zu unserem ersten Auftritt als Hauptact in Osttirol gekommen seid.“

Das Publikum war begeistert © Christoph Blassnig

Das Publikum war bunt gemischt und hatte sich von der Osttiroler Formation Maya und Popkünstlerin ElisaLeen aus Südtirol einstimmen lassen. Erst als es dunkel geworden war, feuerten Thorsteinn Einarsson und seine Musiker einen Hit nach dem anderen ab. „Ich verrate euch, nicht alle Songs, die ich schreibe, sind gut. 90 Prozent sind sogar richtig schlecht. Ich release nur, was gut ist.“

Echte Groupies trafen auf Einarsson-Neulinge

Die jugendliche Bianca war mit ihren Eltern Regina und Klaus im Publikum: „Wenn es ein Live-Konzert in Osttirol gibt, muss man das Angebot natürlich auch nutzen.“ Karin und eine weitere Bianca hatten die Eintrittskarte ihrer Freundin Brigitte zum Geburtstag geschenkt: „Seit Monaten freuen wir uns schon auf dieses Konzert.“ Anna-Maria und Sarah waren aus dem Anraser Ortsteil Asch gekommen, Ilona aus dem Mölltal begleitete ihre Freundin Maria aus Villgraten: „Maria ist nämlich ein echter Thorsteinn-Fan! Das ist unser erstes Einarsson-Konzert.“

Cornelia, Magdalena und Isabella dagegen strahlen, wenn sie sich als „echte Groupies“ bezeichnen. „Wir waren schon 2016 auf einem Thorsteinn-Konzert. Damals waren wir ja noch Kinder.“ Am Sänger gefällt den drei jungen Damen, dass er am Boden geblieben sei. „Und seine Stimme ist einfach so toll.“ Die beiden Freundinnen Anja und Claudia aus Dölsach präsentierten im schwarzen Outfit ihre Tattoos und waren vom Ambiente begeistert: „Die Location ist ja ein Hammer!“

Michaela, Franziska, Sandra, Braut Simone, Jaqueline, Nadine, Daniela, Ramona, Helena und Silvia © Christoph Blassnig

Die angehende Braut Simone wurde von ihren Freundinnen Michaela, Franziska, Sandra, Jaqueline, Nadine, Daniela, Ramona, Helena und Silvia begleitet. Thorsteinn Einarssons Musik schenkte auch diesem Polterabend-Gespann einen unvergesslichen Abend.

