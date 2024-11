Chris Steger und Band begeisterten in Sillian

Gleich zwei Auftritte an einem Tag absolvierte der Sänger im Gemeindesaal in Sillian. Steger stürmte im Jahr 2020 mit seinem Song „Zefix“ die Charts und hielt sich dort 19 Wochen lang. Im Rahmen seiner „So Noh Wie Nia“-Tour begeisterte der Musiker das Publikum auch in Osttirol. Klicken Sie sich durch die Fotoserie.....