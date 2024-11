Wer hat etwas gesehen? Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter auf das Firmengelände eines Stromanbieters in der Schillerstraße in Lienz, indem sie über ein elektronisch gesichertes Schiebetor stiegen.

Auf dem Gelände bauten sie den Motor eines dort abgestellten Quads aus und stahlen aus den Garagen und Lagerräumen drei Rollen mit circa 1000 Metern Kupferkabel sowie 20 Stück Kupferschienen. Zur Tatausführung verwendeten die Unbekannten Werkzeug, das sie am Gelände vorfanden. Um das Kupferkabel von den Rollen zu lösen, nahmen sie auch einen firmeneigenen Gabelstapler in Betrieb. Ihre Beute dürften die Täter aufgrund des Gewichtes in einem größeren Fahrzeug, zumindest mit einem Kastenwagen, abtransportiert haben. „Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag“, teilt die Osttiroler Polizei in einer Aussendung mit und sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lienz unter der Nummer 059133 7230 entgegen.