Schon ein paar Jahre ist es her, da ist in der Causa Flugplatz Nikolsdorf Ruhe eingekehrt. Dem gingen aber turbulente Zeiten voran. Begonnen hat das Drunter und Drüber im Jahr 2013. Da wurde dem Flugplatz eine dringende Sanierung vorgeschrieben. Die Piste entsprach nicht den gesetzlichen Vorgaben. Mindestens 700 Meter lang und 18 Meter breit: Das sind die Maße, die vorgegeben waren und die in Nikolsdorf nicht existierten. Der Tourismusverband Osttirol (TVBO), war Erhalter, Pächter und Betreiber des Flugplatzes. Der Rückbau in eine Graspiste drohte. Erst 2016 war die erste Stufe der Sanierung abgeschlossen.