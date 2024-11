Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen: Diese Floskel passt zu den Fortschritten für das Venedigerhaus in Prägraten. Die Ausschreibung für den Architektenwettbewerb des Zentrums mit Schwerpunkt Gletscher, Mineralogie und Erlebniskino mit Platz für 70 bis 80 Personen, steht bevor, hieß es schon vor einem Jahr. Das Objekt, welches westlich des Prägratner Feuerwehrhauses geplant ist, soll an den Iseltrail angebunden sein, ebenso an das Freizeitzentrum. Beherbergen soll es auch eine Nationalpark-Infostelle. Grob geschätzt dürften sich die Kosten für die Errichtung bei fünf Millionen Euro bewegen.