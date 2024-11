Das jahrzehntelange Harren auf eine Umfahrung Sillian mündete im Sommer darin, dass in der Gemeinde drei Dosierampeln in Betrieb genommen wurden. Im Rahmen eines Pilotprojektes sollen die Ampeln die Verkehrssituation im Ort beruhigen und eine Entlastung für die Anrainer bewirken. An Spitzentagen im Sommer passieren über 11.000 Fahrzeuge die Ortsdurchfahrt. Das Dosiersystem sollte in erster Linie dazu beitragen, dass die Fußgänger die Straße (B 100) leichter queren können. In den ersten Tagen und Wochen sorgten die Ampeln für massive Kritik bei den Bürgern.