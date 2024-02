„Die Bemühungen des Landes und der Marktgemeinde Sillian konzentrieren sich auf rasch umsetzbare und unmittelbar wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der Bevölkerung und insbesondere der Fußgänger an der B 100 im Ortsgebiet von Sillian.“ So lautete die Ankündigung aus dem Büro von Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) im Oktober vorigen Jahres. Ein Verkehrsplaner wurde beauftragt, erste Ergebnisse wurden mit Ende des Jahres in Aussicht gestellt. Und jetzt ist eine erste Maßnahme zum Greifen nahe. Ein Dosiersystem könnte im Sommer auf der B 100 in Sillian in den Probebetrieb aufnehmen.